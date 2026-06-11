Kết thúc ngày thi đầu tiên: Thí sinh tự tin với đề Toán, sẵn sàng cho môn thi cuối cùng

Chiều 11/6, hơn 41.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành bài thi môn Toán, khép lại ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.Theo đánh giá chung, đề thi Toán năm nay vừa sức, bám sát chương trình học, song vẫn có những câu hỏi vận dụng cao nhằm đảm bảo tính phân loại thí sinh.

Video: Kết thúc ngày thi đầu tiên: Thí sinh tự tin với đề Toán, sẵn sàng cho môn thi cuối cùng.

Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí sau giờ thi diễn ra khá nhẹ nhàng. Những gương mặt căng thẳng trước đó đã được thay bằng nụ cười và sự tự tin. Nhiều thí sinh cho biết đề thi Toán không quá bất ngờ, nội dung chủ yếu nằm trong phạm vi kiến thức đã được ôn tập.

Thí sinh Trần Lê Anh, tại điểm thi trường THPT Quảng Xương I, cho biết: “Đề thi năm nay khá phù hợp với năng lực của học sinh và có tính phân hoá. Phần lớn các câu hỏi ở mức độ nhận biết, giúp em hoàn thành bài thi tương đối tốt. Tuy nhiên, những câu cuối theo dạng xác suất và tích phân có độ khó cao hơn nên em chưa thực sự chắc chắn”.

Cùng chung nhận định, thí sinh Nguyễn Ngọc Kiên cho rằng đề thi có sự phân hóa hợp lý. “Nếu học chắc kiến thức cơ bản thì hoàn toàn có thể đạt mức điểm khá. Sau khi hoàn thành ngày thi đầu thi đầu tiên, em cảm thấy rất tuyệt vời vì luôn có sự đồng hành của thầy cô, gia đình và bạn bè”.

Bên ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con giữ được tâm lý ổn định.

Rời phòng thi môn Toán, nam thí sinh bước ra khỏi cổng trường với gương mặt nhẹ nhõm, phấn khởi. Em nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đội ngũ tình nguyện viên áo xanh động viên tinh thần. Sự tươi vui hiện rõ trên từng khuôn mặt cho thấy ngày thi đầu tiên đã khép lại vô cùng trọn vẹn và suôn sẻ.

Áp lực của hai môn thi quan trọng nhất trong ngày đầu tiên - Ngữ văn và Toán - dường như đã được trút bỏ hoàn toàn, mở ra tâm lý thoải mái cho những bài thi tiếp theo cho các thí sinh.

Nhóm nữ sinh cùng nhau thảo luận, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi vượt qua bài thi môn Toán.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong buổi thi môn Toán chiều 11/6 có 41.636 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,06%.

Toàn tỉnh có 393 thí sinh vắng thi. Công tác tổ chức thi tiếp tục được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế. Trong buổi thi, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Nhìn chung, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh được các lực lượng chức năng và đoàn thanh niên triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh yên tâm dự thi.

Khép lại ngày thi đầu tiên, đa số thí sinh đều bày tỏ sự tự tin và lạc quan. Việc hoàn thành hai môn thi bắt buộc giúp các em giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng.

Nhiều thí sinh cho biết sẽ dành buổi tối để nghỉ ngơi, rà soát lại kiến thức và chuẩn bị tốt nhất cho chặng cuối của kỳ thi.

Theo lịch thi, sáng 12/6, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với hai môn thi tự chọn. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Với tâm thế khá thoải mái sau ngày thi đầu tiên, các thí sinh đang hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt những bài thi còn lại, khép lại kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò bằng kết quả như mong đợi.

Hoàng Đông - Phương Đỗ