Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại phường Bỉm Sơn

Ngày 18/7, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bỉm Sơn.

Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 Vũ Thanh Hiệp trao biểu trưng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hoành Thọ.

Các gia đình được hỗ trợ gồm ông Nguyễn Hoành Thọ, thuộc diện gia đình chính sách và bà Nguyễn Thị Đượm, có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, hai gia đình sinh sống trong những căn nhà đã xây dựng khá lâu, xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 Vũ Thanh Hiệp trao biểu trưng xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn thị Đượm.

Sau khi khảo sát thực tế, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Đến nay, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Vũ Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ khó khăn là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ trao nhà cho gia đình ông Nguyễn Hoành Thọ.

Nhân dịp này, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và chính quyền địa phương đã tặng hai gia đình một số vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Hoàng Lan