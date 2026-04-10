Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao

Sáng 10/4, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nhà trường đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Mai Văn Bảy, báo cáo tại hội nghị.

Theo Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2026, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu của cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng cao. Đáng chú ý, đây là 1 trong 2 trường cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đạt danh hiệu này, đồng thời là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận.

Việc được công nhận đạt chuẩn Trường cao đẳng chất lượng cao không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới đối với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập sâu rộng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và cả nước.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc được công nhận là Trường cao đẳng chất lượng cao là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt đối với những địa phương có quy mô dân số lớn như Thanh Hóa. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với số lượng học sinh THPT hàng năm rất lớn, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong việc tạo cơ hội học tập, việc làm bền vững cho người học.

Đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho rằng, với quy mô đào tạo hơn 3.000 học sinh, sinh viên, đội ngũ giảng viên có năng lực, hệ thống đối tác rộng và chương trình đào tạo chất lượng cao, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và kỳ vọng của xã hội. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, quy mô đào tạo giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Việc đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các trường cao đẳng trọng điểm, là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

GS. TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao quyết định công nhận Trường Cao đẳng Y tế là Trường cao đẳng chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp; trong đó chú trọng đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của khu vực. Đồng thời, nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong quản trị và giảng dạy; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành y tế.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng gợi mở định hướng phát triển hệ thống thực hành cho nhà trường, như xây dựng bệnh viện thực hành quy mô từ 500-1.000 giường bệnh, phát triển các trung tâm và hệ thống cơ sở dược nhằm nâng cao năng lực đào tạo gắn với thực tiễn, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể nhà trường, ghi nhận những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế cho địa phương và khu vực.

Tô Hà