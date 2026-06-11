Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 11/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hạc Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Sầm Sơn.

Qua kiểm tra tại các điểm thi: Trường THPT Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), Trường THPT Chu Văn An (phường Nam Sầm Sơn) và Trường THPT Đào Duy Từ (phường Hạc Thành), đoàn công tác ghi nhận chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; cung ứng điện; hỗ trợ y tế... trong suốt thời gian diễn ra buổi thi đầu tiên.

Các đơn vị cũng đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương, ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thi các phường, các điểm thi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước mọi tình huống.

Các điểm thi cần quan tâm làm tốt các khâu bảo quản đề thi, bài thi. Cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm quy chế thi, siết chặt kỷ luật phòng thi, song không tạo áp lực cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ.

Đồng chí Phó Chủ tich UBND tỉnh lưu ý chính quyền các địa phương cần tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ cán bộ coi thi, thí sinh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần đảm bảo các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, đúng quy chế.

Cẩm Tú - Quốc An