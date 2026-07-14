Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hồi Xuân, Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Hồi Xuân và Phú Lệ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hồi Xuân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hồi Xuân và Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường.

Hang Co Phường từng là căn cứ, điểm trung chuyển lương thực, vũ khí phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 2/4/1953, máy bay thực dân Pháp ném bom xuống khu vực bản Sại khiến nhiều thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Riêng tại hang Co Phường, 11 dân công hỏa tuyến thuộc Tiểu đội dân công xã Thiệu Nguyên cũ đã hy sinh khi cửa hang bị bom đánh sập.

Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Thương ở bản Chăm, xã Hồi Xuân và mẹ Liệt sĩ Phạm Thị Nguội ở bản Trung Tân, xã Phú Lệ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Thương.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng quà cho mẹ Liệt sĩ Phạm Thị Nguội.

Tại các gia đình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình.

Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; thường xuyên động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình chính sách có điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hợi