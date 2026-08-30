Trung vệ Duy Mạnh lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026; Liverpool chật vật hòa Nottingham Forest

Thể thức khắc nghiệt của FIFA ASEAN Cup 2026; Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26: CLB Công an Hà Nội quyết đấu Công an TP HCM; MU cập nhật tình trạng chấn thương: Baleba vắng mặt dài hạn, Mason Mount tái xuất... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (30/8).

Thể thức khắc nghiệt của FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam sớm quyết chiến Thái Lan

Ngay sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 25/9 đến 5/10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B (nhóm Premier) cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup.

Khác với ASEAN Cup thông thường, giải đấu này áp dụng thể thức vô cùng khốc liệt: không có vòng bán kết, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé trực tiếp vào chung kết tranh chức vô địch. Điều này buộc đội tuyển Việt Nam và Thái Lan phải sớm đối đầu “một mất một còn” vào ngày 29/9 tới tại Indonesia.

Vì chỉ có ngôi đầu bảng mới đủ điều kiện đá chung kết, hai đội bóng mạnh nhất khu vực không được phép sảy chân và phải chắt chiu từng bàn thắng trước Philippines cùng Pakistan nhằm cạnh tranh chỉ số phụ.

Cuộc tái đấu sắp tới không chỉ là cơ hội để Thái Lan đòi nợ sau thất bại ở chung kết ASEAN Cup, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng để khẳng định vị thế thống trị của “Những chiến binh Sao vàng”.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26: CLB Công an Hà Nội quyết đấu Công an TP HCM

Vào lúc 18h ngày 30/8, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025/26 giữa CLB Công an Hà Nội (vô địch V.League) và CLB Công an TP HCM (vô địch Cúp Quốc gia) sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, được trực tiếp trên FPT Play.

CLB CAHN (áo đỏ) và CLB CA TP HCM hứa hẹn cống hiến trận siêu cúp quốc gia hấp dẫn.

Cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý lớn khi CAHN sở hữu dàn sao vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup như Quang Hải, Đình Bắc, dù HLV Mano Polking vẫn lo ngại về thể trạng của các học trò sau 2 tháng vắng mặt.

Trong khi đó, CLB Công an TP HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Arthur Diles đã chuẩn bị kỹ lưỡng qua chuyến tập huấn Thái Lan cùng sự bổ sung tiền đạo nhập tịch Michael Olaha.

Với lịch sử đối đầu nghiêng về CAHN cùng quyết tâm từ CA TP HCM, trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Đỗ Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật, lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ lên đường sang Mỹ để phẫu thuật dứt điểm chấn thương sụn chêm gặp phải trước thềm ASEAN Cup 2026.

Duy Mạnh sắp tiến hành phẫu thuật tại Mỹ.

Với thời gian hồi phục dự kiến ít nhất 6 tháng, trụ cột của tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội sẽ chính thức vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026, VCK Asian Cup 2027 cùng phần lớn mùa giải 2026/27.

Các đồng đội tri ân Duy Mạnh sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Đây là tổn thất rất lớn cho cả hàng thủ đội tuyển quốc gia lẫn đội bóng thủ đô. Trước đó, dù không thể trực tiếp thi đấu ở giải đấu vừa qua, Duy Mạnh vẫn luôn sát cánh cổ vũ các đồng đội và được toàn đội xúc động tri ân trong ngày đăng quang ngôi vương Đông Nam Á.

Liverpool chật vật hòa Nottingham Forest, Tottenham thua thảm Newcastle ngay sân nhà

Tại vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 29/8/2026, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Anfield.

Liverpool (áo đỏ) chưa biết mùi chiến thắng sau 2 trận đầu tiên của mùa giải.

Đội khách 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Dan Ndoye và quả phạt đền của Morgan Gibbs-White, nhưng các pha lập công của Alexander Isak cùng Victor Munoz đã giúp “The Kop” giật lại một điểm nhọc nhằn, qua đó vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 trận đầu mùa.

Tottenham tiếp tục gây thất vọng.

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi để thua trắng 0-2 trước Newcastle ngay tại sân nhà dưới sự dẫn dắt của HLV De Zerbi, nhận thất bại thứ hai liên tiếp dù được đầu tư mạnh mẽ lực lượng.

MU cập nhật tình trạng chấn thương: Baleba vắng mặt dài hạn, Mason Mount tái xuất

Trước thềm trận gặp Ipswich Town, HLV Michael Carrick xác nhận tân binh Carlos Baleba cần thêm 2-3 tuần để hồi phục chấn thương mắt cá chân và sẽ bỏ lỡ các trận đấu sắp tới, bao gồm cả đại chiến derby Manchester ngày 13/9. Trong khi đó, Amad Diallo cũng chưa thể tái xuất vì chưa bình phục hoàn toàn.

Baleba cần thêm 3 tuần hồi phục. Ảnh: MUFC

Trái ngược với hoàn cảnh của 2 đồng đội, “Quỷ đỏ” đón nhận tin vui khi tiền vệ Mason Mount đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng góp mặt trong danh sách đăng ký cuối tuần này.

Dù Baleba chưa thể ra mắt ngay, HLV Carrick vẫn bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào tiềm năng của tiền vệ người Cameroon, tin rằng anh sẽ sớm mang lại sự cân bằng và chất lượng cho tuyến giữa Man Utd.

HS