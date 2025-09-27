Trung thu ấm áp trên đỉnh Sài Khao, Pù Ngùa

Ngày 27/9, trên con đường ngược lên bản Sài Khao (xã Mường Lý) và Pù Ngùa (xã Pù Nhi), mưa vẫn rả rích. Trong màn sương mờ ảo của núi rừng, tiếng cười ríu rít của các em học sinh đã vang lên, đón chờ niềm vui Trung thu cùng đoàn thiện nguyện là những thầy cô giáo từ miền xuôi lên.

Những ánh mắt trong veo dõi theo từng bước chân thầy cô, từng phần quà được chuẩn bị chu đáo. Lễ khai mạc giản dị mà ấm áp, nối tiếp là các tiết mục văn nghệ, với xuất hiện hóm hỉnh của chị Hằng, chú Cuội khiến tiếng reo hò, tràng cười giòn tan nối nhau vang khắp sân bản.

Khoảnh khắc “phá cỗ Trung thu” đến, sân nhỏ bừng sáng như một hội trường rộn rã sắc màu: đèn ông sao lung linh, bánh kẹo ngọt ngào, nụ cười trẻ thơ rạng rỡ...

Sau phần vui chơi, các em lần lượt được gọi tên nhận quà. Mỗi phần trị giá gần 300 nghìn đồng gồm bánh kẹo, bánh trung thu, đèn ông sao, 100 nghìn đồng tiền mặt và 10kg gạo. Riêng 35 em có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng.

Những bàn tay nhỏ ôm chặt túi quà, ánh mắt long lanh niềm vui. Phụ huynh đứng quanh cũng không giấu nổi sự rưng rưng xúc động.

“Hôm nay cháu được nghe hát, có đèn ông sao và nhiều bánh kẹo. Cháu vui lắm, vì đây là lần đầu tiên Trung thu ở bản đông vui như vậy!”, em Hơ Thị Nghia, học sinh lớp 2, ở bản Pù Ngùa hồ hởi khoe.

Niềm vui của con trẻ cũng là niềm ấm lòng của các bậc phụ huynh. Chị Hơ Thị Dợ, có con lớp 1, ở bản Sài Khao, xúc động nói: “Ở bản vùng cao, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ít khi con cái được đón Trung thu trọn vẹn như hôm nay. Nhìn các cháu cười vui, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc”.

Thầy Hơ Văn Pó, giáo viên điểm trường bản Sài Khao, chia sẻ: “Đây không chỉ là món quà Trung thu ý nghĩa, mà còn là nguồn động viên để bà con và các em thêm gắn bó, nỗ lực xây dựng bản làng ngày càng ấm no, tươi sáng”.

Còn đại diện Trường Tiểu học, THCS & THPT Fansipan, ông Lê Xuân Sơn, bày tỏ: “Mỗi phần quà tuy nhỏ bé, nhưng chúng tôi mong gửi gắm đến các em niềm vui, sự động viên và tình yêu thương của cộng đồng, để các em thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Chương trình không chỉ mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên, chuyến đi còn để lại nhiều trải nghiệm cho đoàn thiện nguyện. Sau chương trình, các thầy cô được nghe kể về binh đoàn Tây Tiến ở bản Sài Khao. Trong làn sương bảng lảng, các thành viên đoàn như thấy lại bóng dáng những chiến sĩ, hiển hiện qua những vần thơ bất hủ của Quang Dũng, thêm tự hào về mảnh đất biên cương kiêu hùng.

Chương trình Trung thu năm nay do Trường Tiểu học, THCS & THPT Fansipan chủ trì, với sự chung tay của hơn 10 trường mầm non ở TP Thanh Hóa (cũ) và đội xe O đồng. Tổng kinh phí huy động đạt hơn 120 triệu đồng và 3,5 tấn gạo. Con số không lớn, nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng sẻ chia của thầy cô, phụ huynh và học sinh miền xuôi gửi gắm đến các em nhỏ miền ngược.

Đình Giang