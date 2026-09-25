Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/9, thực hiện chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND tỉnh.

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Chiều 25/9, thực hiện chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND tỉnh.

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất khi đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư...

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Công dân phản ánh, kiến nghị.

Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Hà Vân, xã Hoạt Giang phản ánh việc gia đình ông đã được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá từ ngày 15/5/2018; tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao đất ngoài thực địa.

Còn hộ gia đình ông Phạm Khắc Chiến, thôn Đồng Tâm, xã Sao Vàng kiến nghị UBND xã Thọ Bình và các đơn vị có liên quan tiếp nhận và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Lãnh đạo địa phương giải đáp phản ánh, kiến nghị của công dân.

Lắng nghe các ý kiến của công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và lãnh đạo địa phương làm rõ nội dung phản ánh, trách nhiệm từng cấp, từng ngành trong việc tham mưu, đề xuất phương án xử lý.

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp thu, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Phạm Khắc Chiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, rà soát lại quá trình sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Chiến, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát.

Đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND xã Hoạt Giang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 19336-UBND/TDNC ngày 14/9/2026, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Xem xét, giải quyết mọi kiến nghị chính đáng của người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tiếp thu, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực giải quyết những nội dung được công dân phản ánh, kiến nghị một cách khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để các hộ dân hiểu, chấp hành, không tiếp tục khiếu kiện.

Các ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát, phối hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định.

Quốc Hương

Từ khóa:

#HĐND tỉnh #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Chủ tịch UBND tỉnh #Kiến nghị #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Giải quyết #MTTQ #Phản ánh #xã Hoạt Giang #Đấu giá quyền sử dụng đất

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường tại phường Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường tại phường Sầm Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị du lịch Sầm Sơn sáng 25/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Sầm Sơn triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý những...
Tuyên truyền chống khai thác IUU

Tuyên truyền chống khai thác IUU

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, 7 phường trung tâm phải phát triển vì trách nhiệm trước sự phát triển chung của toàn tỉnh

Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, 7 phường trung tâm phải phát triển vì trách nhiệm trước sự phát triển chung của toàn tỉnh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Làm việc với Thường trực 7 phường trung tâm gồm Hạc Thành, Đông Sơn, Quảng Phú, Hàm Rồng, Đông Tiến, Nguyệt Viên và Đông Quang sáng 25/9, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Thường trực 7...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh