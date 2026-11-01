Trung Quốc công bố kế hoạch chi tiết đưa người lên Mặt Trăng

Ngày 31/10, Trung Quốc đã công bố kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng bằng phương pháp sử dụng hai tên lửa phóng riêng biệt, sau đó kết nối các thiết bị với nhau trên quỹ đạo Mặt Trăng. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chinh phục không gian của nước này.

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Phát biểu tại Hội nghị học thuật hàng không vũ trụ có người lái lần thứ 7 diễn ra tại Bắc Kinh 31/10, ông Vương Tường, Phó Tổng thiết kế Chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc kiêm Tổng thiết kế Chương trình thám hiểm Mặt Trăng đã phác thảo chi tiết kế hoạch trên.

Theo đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng trước năm 2030. Nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng có người lái đầu tiên sẽ áp dụng phương thức bay ghép nối trên quỹ đạo quanh Mặt Trăng, thực hiện theo cách “hai lần phóng, một lần đáp xuống Mặt Trăng”.

Trung Quốc sẽ sử dụng hai tên lửa vũ trụ Trường Chinh-10. Tên lửa thứ nhất đưa tàu hạ cánh lên quỹ đạo Mặt Trăng; sau đó, tên lửa thứ hai phóng tàu vũ trụ chở người để ghép nối với tàu hạ cánh. Phi hành gia sẽ vào tàu hạ cánh, tách khỏi tàu vũ trụ chở người và hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng để triển khai các hoạt động thám hiểm khoa học.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phi hành gia sẽ đi tàu hạ cánh rời bề mặt Mặt Trăng, thực hiện lần ghép nối thứ hai với tàu vũ trụ chở người trên quỹ đạo Mặt Trăng, rồi trở về Trái Đất bằng tàu vũ trụ chở người.

Ông Vương Tường nhấn mạnh cách tiếp cận này phù hợp với năng lực kỹ thuật và cơ sở hạ tầng hiện có của Trung Quốc. Việc phát triển riêng biệt tàu vũ trụ và tàu đổ bộ giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, đồng thời tạo tiền đề hình thành một dòng phương tiện không gian dài hạn.

Việc công bố kế hoạch tổ phi hành gia cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030, tiếp tục khẳng định tham vọng của nước này trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có người lái.

Thanh Giang