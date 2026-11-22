EU và Indonesia ký các hiệp định thương mại và bảo hộ đầu tư

Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia đã vừa ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA), đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên. Các hiệp định hướng tới tự do hóa phần lớn dòng thuế quan, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương. Theo ước tính của EU, xuất khẩu của khối sang Indonesia có thể tăng gần 40% trong vòng 15 năm tới.

Lễ ký diễn ra tại Brussels (Bỉ), với sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Hiệp định CEPA do Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič và Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso ký kết, trong khi Hiệp định IPA được ký bởi Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto.

Theo nội dung CEPA, khi được triển khai đầy đủ, hiệp định sẽ tự do hóa tới 98,5% các dòng thuế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường hàng hóa giữa hai bên. Đáng chú ý, mức thuế nhập khẩu lên tới 50% mà Indonesia hiện áp dụng đối với ô tô từ EU sẽ được xóa bỏ trong vòng 5 năm.

Ủy ban châu Âu ước tính các hiệp định sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 600 triệu euro tiền thuế mỗi năm. Xuất khẩu của EU sang Indonesia được dự báo tăng gần 40% trong 15 năm tới, trong khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Indonesia sang EU có thể tăng hơn 14% trong cùng giai đoạn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá đây là một trong những hiệp định thương mại sâu rộng nhất mà EU ký kết tại châu Á, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên. Về phía Indonesia, thỏa thuận được kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như dầu cọ, dệt may, giày dép và thủy sản.

Theo Ủy ban châu Âu, kim ngạch thương mại hàng hóa EU - Indonesia đạt 28,9 tỷ euro năm 2025, trong khi thương mại dịch vụ đạt 9,3 tỷ euro năm 2024.

EU và Indonesia đạt thỏa thuận về CEPA từ tháng 9/2025, sau quá trình đàm phán kéo dài. Để chính thức có hiệu lực, hiệp định cần được 27 quốc gia thành viên EU thông qua và được các cơ quan lập pháp có thẩm quyền của hai bên phê chuẩn. EU và Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục để hiệp định có hiệu lực từ tháng 1/2027.

Minh Phương