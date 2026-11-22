Hàn Quốc: Bộ trưởng Giáo dục từ chức sau bê bối gian lận thi cử bằng AI

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin ngày 22/11 đã đệ đơn từ chức, nhận trách nhiệm về những bất cập trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2027, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lo ngại về tình trạng gian lận thi cử bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Choi thừa nhận quá trình chuẩn bị kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi, gây bất tiện cho thí sinh và người dân. Mặc dù kỳ thi đã kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng, thí sinh, phụ huynh và đội ngũ giám thị, ông cho rằng với tư cách người đứng đầu cơ quan quản lý, bản thân không thể tránh khỏi những chỉ trích về việc chưa chuẩn bị đầy đủ. Ông khẳng định quyết định từ chức xuất phát từ tinh thần chịu trách nhiệm đối với những bất cập này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chấp thuận đề nghị và việc bổ nhiệm người kế nhiệm sẽ được tiến hành theo quy trình.

Trước đó, ngày 21/11, Tổng thống Lee thông báo chính phủ sẽ treo thưởng tối thiểu 100 triệu won (khoảng 75.000 USD) cho mỗi trường hợp tố giác gian lận thi cử có sử dụng AI hoặc thiết bị công nghệ cao được xác nhận. Mức thưởng có thể tăng tùy theo số người liên quan. Những người tự thú nhận hành vi vi phạm và cung cấp thông tin về đồng phạm có thể được giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn đủ điều kiện nhận tiền thưởng.

Động thái này được đưa ra sau vụ bê bối liên quan đến thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế, người thừa nhận sử dụng camera giấu kín để chụp đề thi và nhờ AI tạo câu trả lời. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc ngày 19/11 ghi nhận 111 trường hợp bị nghi gian lận liên quan đến thiết bị điện tử. Trong số này, 54 trường hợp được phát hiện nhờ các tin nhắn cảnh báo khẩn cấp gửi tới điện thoại di động trên toàn quốc, nhằm phát hiện thí sinh chưa nộp lại thiết bị theo quy định.

Những diễn biến trên cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong các kỳ thi tại Hàn Quốc, khi AI và các thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để gian lận.

Ngọc Liên