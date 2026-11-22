Slovakia từ chối tham gia khoản vay 45 tỷ euro của EU dành cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 22/11 tuyên bố nước này sẽ không tham gia tài trợ khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) dự kiến huy động để hỗ trợ Ukraine, đồng thời chỉ trích kế hoạch này là nhằm duy trì cuộc xung đột.

Trong một bài phát biểu bằng video đăng trên Facebook, Thủ tướng Fico cho biết Slovakia cũng không tham gia khoản vay 90 tỷ euro trước đó của EU dành cho Ukraine và sẽ tiếp tục giữ lập trường tương tự đối với gói tài chính 45 tỉ euro mới nhất. Ông cáo buộc Bratislava đang phải chịu sức ép chính trị khi việc tham gia khoản vay bị gắn với các cuộc đàm phán về ngân sách chung của EU.

Theo ông Fico, trong bối cảnh triển vọng đàm phán hòa bình đang dần hình thành, việc EU dự kiến vay thêm 45 tỷ euro trên thị trường tài chính quốc tế để hỗ trợ Ukraine là điều đáng tiếc. Thủ tướng Slovakia cho rằng Ukraine sẽ không thể hoàn trả khoản vay 90 tỷ euro đã được phân bổ cũng như các khoản vay trong tương lai, do đó trên thực tế đây không phải là những khoản vay mà là các khoản viện trợ. Ông nhấn mạnh không thấy lý do để Slovakia tham gia một khoản vay phục vụ mục đích quân sự cho Ukraine.

Trước đó, ngày 19/11, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất khoản vay bổ sung lên tới 45 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2027, nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính dự kiến thiếu hụt 70 tỷ euro của nước này. Trong đó, 25 tỷ euro dự kiến dành cho các nhu cầu quân sự như vũ khí, hệ thống phòng không, tên lửa và đạn dược; 20 tỷ euro còn lại phục vụ chi tiêu ngân sách, duy trì hoạt động của các dịch vụ công thiết yếu.

Đề xuất trên đã làm bộc lộ những bất đồng trong nội bộ EU. Ngoài Slovakia, Hungary, CH Séc và Bulgaria cũng bày tỏ ý định không tham gia gói tài chính mới, trong khi Đức và một số nước Bắc Âu nhấn mạnh trách nhiệm chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine giữa các thành viên.

EC dự kiến đưa vấn đề này ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU trong hai ngày 26–27/11. Đề xuất vẫn cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU thông qua trước khi có thể triển khai.

Ngọc Liên