LHQ thúc đẩy xây dựng khuôn khổ quốc tế kiểm soát vũ khí tự động sát thương

Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) ngày 21/11 đã nhất trí khởi động tiến trình xây dựng một văn kiện quốc tế nhằm kiểm soát các hệ thống vũ khí tự động sát thương, hay còn gọi là “robot sát thủ”, với thời hạn đàm phán trong 2 năm tới.

Thỏa thuận đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) chưa xác định liệu văn kiện này có mang tính ràng buộc pháp lý hay không, trong bối cảnh các nước vẫn tồn tại bất đồng về phạm vi và mức độ kiểm soát loại vũ khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Quyết định được đưa ra sau 5 ngày đàm phán căng thẳng tại Hội nghị rà soát Công ước về một số loại vũ khí thông thường của LHQ, với sự tham gia của 128 quốc gia thành viên. Các cuộc thương lượng kéo dài quá thời hạn dự kiến và chỉ kết thúc vào sáng 21/11 (giờ địa phương).

Chủ tịch hội nghị Julien Thoeni cho biết các nước đã nhất trí bắt đầu xây dựng văn kiện quốc tế về hệ thống vũ khí tự động sát thương trong vòng 2 năm. Tiến trình tiếp theo sẽ tập trung xác định những loại vũ khí cần bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế và những loại có thể tiếp tục được sử dụng nhưng phải chịu sự điều chỉnh. Các nước cũng sẽ thảo luận về hình thức pháp lý của văn kiện, bao gồm khả năng xây dựng một hiệp ước hoặc nghị định thư có tính ràng buộc.

Các hệ thống vũ khí tự động sát thương có khả năng tự xác định, lựa chọn và tấn công mục tiêu sau khi được kích hoạt, với mức độ can thiệp của con người rất hạn chế hoặc không có. Việc những công nghệ này ngày càng được phát triển và đưa vào ứng dụng trong các cuộc xung đột, trong đó có Ukraine, Sudan và Trung Đông, đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ đối với dân thường và việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, khoảng 100 quốc gia ủng hộ việc xây dựng các quy định có tính ràng buộc pháp lý, trong khi Mỹ, Nga và Israel nằm trong nhóm phản đối cách tiếp cận này. Do mọi quyết định tại hội nghị đều phải đạt đồng thuận, các bất đồng đã khiến nội dung thỏa thuận cuối cùng phải thu hẹp so với đề xuất ban đầu.

Ngọc Liên