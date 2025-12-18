[Trực tiếp] SEA Games 33 ngày 18/12: Việt Nam chạm mốc 65 HCV, Duathlon mở màn “Vàng” đầy kịch tính

Kết thúc ngày thi đấu 17/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xây chắc vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 64 huy chương vàng (HCV). Sáng nay, ngày thi đấu 18/12 đã bắt đầu đầy hứng khởi với tấm HCV quý giá từ môn Duathlon, nâng tổng số HCV của đoàn lên con số 65.

[11:04] Bắn cung Việt Nam giành HCĐ

Nguyễn Trọng Hải giành tấm HCĐ cùng các đồng đội ở nội dung cung 3 dây đồng đội nam.

Ở nội dung cung 3 dây đồng đội nam, các cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải (VĐV Thanh Hóa) và Đặng Công Đức đã có màn phối hợp ăn ý để đánh bại đội tuyển Indonesia trong trận tranh HCĐ, mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho Bắn cung Việt Nam.

[10:36] Triathlon: Tiến Sản vào thi Duathlon tiếp sức hỗn hợp

Ngay sau khi cùng đồng đội nam giành HCV, hai vận động viên Phạm Tiến Sản và Nguyễn Lê Hoàng Vũ tiếp tục bước vào nội dung tiếp sức hỗn hợp cùng hai đồng đội nữ là Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Bích Vân. Tại nội dung này, mỗi vận động viên sẽ phải hoàn thành thử thách gồm: Chạy 2km - Đạp 8km - Chạy 1km.

[10:28] Triathlon: HCV Duathlon tiếp sức đồng đội Nam

Bộ ba Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản đã xuất sắc mang về tấm HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam cho Duathlon Việt Nam.Cuộc đua diễn ra đầy kịch tính: Hoàng Vũ xuất phát đầu tiên và về thứ tư, sau đó Anh Trí đã bứt phá mạnh mẽ để đưa Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu. Ở lượt cuối, Phạm Tiến Sản đã giữ vững lợi thế và giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Indonesia chỉ trong vài bước chân cuối cùng. Đây là tấm HCV thứ 65 của Việt Nam tại SEA Games 33.

Quyết tâm giành “vàng” bóng đá nam và futsal nữ

Sau thất bại đầy tiếc nuối của đội tuyển nữ trên chấm luân lưu tối qua, mọi sự chú ý của người hâm mộ lúc này đang đổ dồn vào trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trận đấu diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 19 giờ 30 tối nay được kỳ vọng sẽ là màn phục thù ngọt ngào, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bước lên bục cao nhất.

U22 Việt Nam được kỳ vọng đánh bại Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đứng trước cơ hội lớn giành HCV khi đối đầu với Indonesia trong trận chung kết vào lúc 16 giờ 30. Tại môn futsal nam, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng trong cuộc chạm trán đầy kịch tính với chủ nhà Thái Lan.

Vật và Đấu kiếm sẵn sàng giành mưa huy chương

Bên cạnh các môn bóng, thể thao Việt Nam đang đặt kỳ vọng rất cao vào môn Vật với 4 võ sĩ ra quân thi đấu hôm nay. Ở môn Đấu kiếm, chúng ta cũng có nhiều hy vọng ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh và đồng đội nữ kiếm chém. Đây là những bộ môn thế mạnh có thể giúp Việt Nam thu hẹp đáng kể khoảng cách với đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp.

Bắn cung Thanh Hóa nỗ lực tranh chấp huy chương

Về phía các vận động viên xứ Thanh, người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo màn trình diễn của cung thủ Nguyễn Trọng Hải. Anh sẽ ra quân thi đấu ở nội dung đồng đội cung ba dây, với quyết tâm mang về thành tích cao nhất cho đoàn thể thao nước nhà. Đây là lần đầu tiên Bắn cung Thanh Hoá có VĐV tham dự SEA Games.

