Duy Tuyến vô địch lần thứ 5, Pencak Silat Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33

Ngày 17/12, hành trình của Pencak Silat Việt Nam đã khép lại với trận chung kết kịch tính ở hạng cân 85kg nam giữa Nguyễn Duy Tuyến và đối thủ đến từ Singapore.

Trận chung kết cuối của Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 33 năm nay nóng lên ngay từ khi thời gian còn chưa chính thức đếm ngược.

Sau những nghi vấn về việc tổ trọng tài không làm việc đủ khách quan ở các trận đấu trước đó, ban huấn luyện Pencak Silat Việt Nam đã quyết định khiếu nại và yêu cầu thay đổi người làm nhiệm vụ ở vị trí giám định 1.

Giám định người Lào rời khỏi vị trí làm việc để nhường chỗ cho đồng nghiệp khác.

Đây là trận chung kết thứ 5 trong sự nghiệp của võ sĩ gốc Thanh Hóa - Nguyễn Duy Tuyến. Võ sĩ này quyết tâm hướng tới lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games.

Duy Tuyến khởi đầu tự tin, khiến đối thủ Alaudd của Singapore bối rối ngay từ những phút đầu.

Duy Tuyến gây ấn tượng cho khán giả bằng những đòn tấn công dứt khoát khiến Alaudd hiếm khi có cơ hội bắt bài.

Mỗi đòn tấn công ăn điểm đều tiếp thêm sự tự tin cho võ sĩ kỳ cựu của Pencak Silat Việt Nam.

Trận đấu khép lại với chiến thắng áp đảo 26-5 dành cho Nguyễn Duy Tuyến.

Võ sĩ Pencak Silat Việt Nam ăn mừng tấm HCV thứ 5 của riêng mình ở các kỳ SEA Games, và hoàn tất mục tiêu giành 2 HCV của toàn đội tại SEA Games 33 trên đất Thái.

Trước đó, người mang về tấm HCV đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam là VĐV Nguyễn Tấn Sang.

Việc phải đối đầu chủ nhà Thái Lan khiến Tấn Sang liên tục bị tổ trọng tài “ngó lơ” việc đối thủ chơi xấu, cố tình tấn công vào gối nhằm triệt hạ VĐV của Việt Nam.

Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường, Nguyễn Tấn Sang đã khuất phục mọi thử thách để lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch tại SEA Games.

Sau trận đấu, võ sĩ hạng 80kg nam của Việt Nam chia sẻ: “Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, tất cả những gì em nghĩ đến là mình phải thi đấu vì lá cờ Việt Nam trên vai, vì Tổ quốc trong tim!”

Ở hai trận chung kết còn lại, Vũ Đức Hùng (giáp đỏ) và Dương Thị Hải Quyền đã không thể làm nên bất ngờ và chấp nhận dừng bước với tấm HCB.

VĐV Thanh Hóa - Dương Thị Hải Quyên nỗ lực nén đau thi đấu đến những giây cuối cùng.

Với 2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ giành được, Pencak Silat Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu của mình tại SEA Games năm nay, một kỳ Đại hội đầy thách thức với những khó khăn từ nhiều phía đối với thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)