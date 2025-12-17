Đánh bại võ sĩ chủ nhà, Phương Hậu bảo vệ thành công HCV Muay tại SEA Games 33

Chiều 17/12, võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu của Thanh Hóa đã xuất sắc đánh bại đại diện nước chủ nhà, giành Huy chương Vàng (HCV) hạng cân 60kg nữ môn Muay.

Trên hành trình bảo vệ ngôi hậu, Phương Hậu đã thi đấu đầy bản lĩnh. Sau khi vượt qua đối thủ đến từ Myanmar ở bán kết, cô bước vào trận chung kết đầy cam go với Areeya Sahot của chủ nhà Thái Lan.

Bất chấp sức ép cực lớn từ các khán đài và sự hưng phấn của đối thủ đến từ “cái nôi” của Muay, Phương Hậu vẫn giữ vững thế trận, tung ra những đòn đánh chính xác và thuyết phục. Kết quả, nữ võ sĩ xứ Thanh đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số áp đảo.

Đây là tấm HCV thứ hai của đội tuyển Muay Việt Nam và cũng là tấm HCV thứ hai mà các VĐV Thanh Hóa đóng góp cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)