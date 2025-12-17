Nén đau thi đấu, VĐV 18 tuổi xứ Thanh giành HCB Pencak Silat tại SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp

Trưa 17/12, VĐV Dương Thị Hải Quyên giành HCB nội dung đối kháng hạng cân 55kg nữ môn Pencak Silat - SEA Games 33. Đây là tấm huy chương thứ 8 của các VĐV Thanh Hóa tại SEA Games năm nay.

Vào trận chung kết với cái chân tập tễnh do chấn thuơng gặp phải ở trận bán kết trước đối thủ Thái Lan, Hải Quyên đã không thể nhập cuộc với phong độ tốt nhất.

Nữ VĐV 18 tuổi xứ Thanh để cho đối thủ sớm giành lợi thế về điểm số ngay từ hiệp đầu tiên.

Giữa hiệp 2, Hải Quyên bất ngờ gục xuống sân khi vết đau càng lúc càng nặng.

Không được nhận sự can thiệp của nhân viên y tế, thành viên ban huấn luyện Pencak Silat Việt Nam sau khi tự ý vào thảm hỗ trợ Hải Quyên đã phải nhận thẻ cảnh cáo từ trọng tài.

Hải Quyên phải chấp nhận nén đau để tiếp tục chiến đấu.

Tuy nhiên, trước đối thủ giàu kinh nghiệm và thể lực hơn, nữ võ sĩ xứ Thanh đã không thể làm nên bất ngờ ở thời gian ít ỏi còn lại...

Và đành chấp nhận dừng bước ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp với tấm HCB - một thành tích đáng khen.

Ban huấn luyện hỗ trợ Hải Quyên rời sân sau trận đấu.

Ban huấn luyện và cán bộ y tế của đội tuyển Việt Nam chăm sóc Hải Quyên sau trận đấu.

Như vậy, đến thời điểm này, các VĐV Thanh Hóa đã mang về tổng cộng 8 huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33:

1. Quách Thị Lan (điền kinh) - HCV

2. Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat) - HCB

3. Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lê Đức Cường (Jujitsu) - HCB đồng đội

4. Phạm Thị Vân (Bơi) - 02 HCĐ đồng đội

5. Trần Xuân Dũng (Cử tạ) - HCĐ

6. Vũ Văn Kiên (Pencak Silat) - HCĐ

7. Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat) - HCĐ

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)