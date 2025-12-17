Cô gái "vàng" Phương Hậu vỡ òa cảm xúc khi giành HCV trên "thánh địa" của Muay

Chiều 17/12, tại “chảo lửa” Rajadamnern Stadium (Bangkok), Quốc ca Việt Nam lại vang lên đầy kiêu hãnh. Nguyễn Thị Phương Hậu - niềm tự hào của Muay Thanh Hóa đã lần thứ hai giành tấm HCV tại một kỳ SEA Games.

Trở lại đấu trường SEA Games sau một kỳ vắng bóng, Phương Hậu mang theo khao khát cháy bỏng được cống hiến.

Cô chia sẻ: "SEA Games là đấu trường rất lớn và quan trọng. Được quay trở lại và đại diện cho đất nước Việt Nam là niềm vinh dự tột cùng của em". Chính tâm thế đó đã tôi luyện nên một Phương Hậu lì lợm và bản lĩnh hơn bao giờ hết.

Thử thách cực đại dành cho cô gái xứ Thanh ở trận chung kết không chỉ là trình độ của đối thủ, mà là áp lực khủng khiếp từ “chảo lửa” Rajadamnern Stadium - nơi được coi là “thánh địa” của Muay. Đối đầu với VĐV chủ nhà tại cái nôi của môn võ này chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhưng Phương Hậu đã nhập cuộc với một cái đầu lạnh. "Em đã nghiên cứu rất kỹ. Đối thủ có chiến thuật thiên về chân sau và gối. Nên em đã nhắm vào cánh tay, ve gối thật nhiều để phá giải đòn của họ", Phương Hậu tiết lộ bí quyết chiến thắng.

Cô thậm chí đã đặt ra mục tiêu táo bạo: "Chiến thuật của em là có thể knock-out đối thủ, tuy chưa làm được nhưng trong trận đã có một lần khiến đối thủ phải đếm knock-out".

Chia sẻ về tâm lý khi bước lên đài, nhà vô địch hạng 60kg bộc bạch những suy nghĩ rất thật: "Gặp đối thủ chủ nhà rất áp lực. Không phải vì sợ họ, mà em sợ bản thân mình làm không đủ tốt, sợ sau trận đấu sẽ phải hối hận. Chính vì thế, em đã cố gắng thích nghi và làm quen với sàn đấu thật nhanh để không bỏ lỡ cơ hội".

Chiến thắng này không chỉ là nỗ lực cá nhân. Ngay sau giây phút đăng quang, Phương Hậu đã gửi lời tri ân xúc động đến thầy Đinh Công Sơn - người đã luôn động viên, cổ vũ cô suốt quãng thời gian tập luyện gian khổ.

Tấm HCV của Phương Hậu là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Thanh Hóa đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)