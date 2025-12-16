Trồng rừng gắn với chế biến - hướng thoát nghèo cho người dân Hồi Xuân

Nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững rừng sản xuất, xã Hồi Xuân đã tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ, trồng mới rừng, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ trồng, chế biến và tiêu thụ lâm sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xã Hồi Xuân chăm sóc rừng luồng.

Gắn bó với rừng và sống nhờ rừng nên chị Cao Thị Sinh ở bản Chăm hiểu rất rõ giá trị của nghề trồng rừng. Minh chứng là hơn 5ha luồng của gia đình chị đang đến kỳ thu hoạch có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Đưa chúng tôi đi thăm rừng luồng, chị Sinh tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi trồng luồng nhưng chưa được áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào khâu chăm sóc, khai thác nên hiệu quả kinh tế thấp. Những năm gần đây, gia đình tôi được hỗ trợ về phân bón, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng, chăm sóc rừng luồng theo hướng thâm canh nên diện tích luồng phát triển nhanh, khỏe. Ngoài ra, gia đình còn liên kết với 25 hộ trồng luồng trong bản để hướng đến được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. Hiện nay, mỗi năm gia đình tôi khai thác gần 200 tấn luồng, doanh thu đạt 250 triệu đồng. Thu nhập từ nghề trồng rừng giúp gia đình tôi có cuộc sống dư dả hơn”.

Xã Hồi Xuân có tiềm năng, lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp. Toàn xã hiện có hơn 10.241ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dụng 1.523ha, rừng phòng hộ 4.339ha và rừng sản xuất 4.378ha, chủ yếu là luồng, xoan, lát. Đây là những lợi thế lớn để địa phương đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến, mở ra hướng thoát nghèo thực chất và bền vững cho người dân. Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh từ rừng, nhất là tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến lâm sản, thời gian qua, xã Hồi Xuân đã xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và chủ rừng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ các hộ dân trồng luồng trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, nhiều hộ dân trồng luồng ở xã Hồi Xuân đã được hỗ trợ phân bón, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng trồng và khai thác; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm tre luồng; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường lâm sinh để thuận lợi cho hoạt động khai thác, vận chuyển sản phẩm rừng trồng.

Những năm qua, toàn xã đã phục tráng được hàng chục ha luồng, trồng mới và trồng rừng sau khai thác hàng trăm ha. Quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở, vườn ươm giống trên địa bàn. Quy hoạch và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến lâm sản; thực hiện có hiệu quả việc liên doanh, liên kết giữa cơ sở chế biến với người trồng rừng. Khuyến khích người dân đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất chu kỳ dài và cải tạo chuyển đổi diện tích rừng gỗ nhỏ sang phát triển rừng gỗ lớn. Cùng với đó, xã Hồi Xuân đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp, HTX chế biến lâm sản vào địa bàn. Đến nay, trên địa bàn xã có 8 HTX chế biến lâm sản. Chủ yếu là sản xuất giấy để xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu.

Tuy nhiên, thực tế là phần lớn cây luồng nguyên liệu của xã Hồi Xuân chủ yếu bán cho thương lái trong và ngoài tỉnh; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quốc tế FSC còn ít; quy mô sản xuất của các HTX chế biến lâm sản còn nhỏ, sản phẩm chủ yếu là sản xuất giấy đế, chưa có sản phẩm chế biến sâu...

Để nâng cao giá trị của rừng, hiện nay xã Hồi Xuân đang đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng sản xuất, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, gắn với khai thác và chế biến; tập trung phát triển rừng luồng theo hướng thâm canh phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh thu hút đầu tư liên kết trồng rừng, khai thác rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đồng thời, có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chế biến lâm sản, đặc biệt là lâm sản chế biến sâu, có dây chuyền sản xuất hiện đại, tiết kiệm nguyên liệu, gắn với bảo vệ môi trường liên kết với HTX, chủ rừng để nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng...

Bài và ảnh: Khắc Công