Trợ lý tổng thống Putin lên tiếng về khả năng lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung gặp nhau

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov mới đây cho biết khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới đã được thảo luận.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ABC News.

Phát biểu với báo giới ngày 1/9, ông Ushakov xác nhận khả năng này, đồng thời cho biết Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập vấn đề trong cuộc hội đàm tại Bishkek, Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo ông Ushakov, Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị APEC, trong khi Tổng thống Putin có thể tham dự với tư cách khách mời. Ông cho rằng nếu các kế hoạch diễn ra như dự kiến, cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo có thể được thu xếp.

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18-19/11. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc Nga, Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa ba nước đang có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tiếp đoàn Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung do Chủ tịch Hội đồng quản trị Ryan McInerney dẫn đầu, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: CCTV.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 1/9 cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại, hợp tác với Washington và xử lý thỏa đáng những khác biệt, trong buổi tiếp đoàn Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung (USCBC) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Ryan McInerney dẫn đầu, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ giải quyết những quan ngại chính đáng của doanh nghiệp Mỹ và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, đồng thời kêu gọi Washington có hành động cụ thể đối với các quan ngại của Bắc Kinh và triển khai các kết quả tham vấn kinh tế, thương mại song phương.

Về phần mình, Chủ tịch USCBC Ryan McInerney cho biết, hội đồng sẵn sàng làm cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết, lòng tin và hợp tác giữa hai nước.

Minh Phương

Nguồn: AA, CCTV.