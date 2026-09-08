Triều Tiên và Nga khánh thành cầu đường bộ đầu tiên

Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua sông Tumen, tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tham dự lễ khánh thành cây cầu mới qua sông Tumen, Ảnh: AFP.

Những chiếc xe tải đầu tiên mang quốc kỳ hai nước đã lưu thông qua cây cầu dài khoảng 1 km, gồm 2 làn xe. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tham dự lễ khánh thành và phát biểu qua cầu truyền hình tới công nhân, quan chức hai nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành ngày 7/9, Thủ tướng Mishustin cho rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới sẽ tạo động lực cho phát triển thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa giữa Nga và Triều Tiên. Ông đánh giá quan hệ giữa Moskva và Bình Nhưỡng đang ở “mức cao chưa từng có”, đồng thời gọi việc đưa cây cầu vào sử dụng là “một sự kiện thực sự mang tính lịch sử”. Theo ông Mishustin, cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là “biểu tượng mới của tình hữu nghị” giữa hai nước.

Cây cầu có khả năng cho tối đa 300 phương tiện lưu thông mỗi ngày và được kết nối với mạng lưới đường bộ liên bang của Nga. Theo Chính phủ Nga, xe tải sẽ bắt đầu sử dụng cầu để vận chuyển hàng hóa ngay sau lễ khánh thành. Dự kiến đến cuối năm nay, công trình sẽ được đưa vào vận hành đầy đủ và phục vụ cả vận tải hành khách.

Cây cầu đường bộ đầu tiên nối Nga và Triều Tiên bắc qua sông Tumen tại khu vực biên giới thuộc vùng Primorsky, Nga, ngày 7/9/2026. Ảnh Tass.

Dự án xây dựng cây cầu đã được hai nước thảo luận trong nhiều năm và được nhất trí trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2024. Công trình được khởi công tháng 4/2025. Nga và Triều Tiên hiện đã có các tuyến đường sắt và hàng không trực tiếp, song trước khi cây cầu mới được xây dựng, hai nước chưa có tuyến đường bộ kết nối chính thức.

Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Việc đưa cây cầu đường bộ đầu tiên vào sử dụng bổ sung thêm một tuyến giao thông trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên, bên cạnh các kết nối đường sắt và hàng không hiện có, qua đó được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và giao lưu giữa hai nước.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.