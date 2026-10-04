Israel không kích Gaza làm ít nhất 5 người thiệt mạng

Một cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư tại thành phố Gaza rạng sáng 3/10 đã làm ít nhất 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ. Hamas lên án vụ tấn công và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ dân thường.

Theo Reuters, các quan chức y tế và lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Gaza. Vụ tấn công phá hủy một phần tòa nhà và gây hỏa hoạn, trong khi một số người khác bị thương.

Trong số những người thiệt mạng có bà Maisa Abu Dawoud và con gái Mary, đều thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo tại Gaza. Reuters cho biết thi thể hai mẹ con sau đó được đưa tới nhà thờ Saint Porphyrius ở thành phố Gaza để tổ chức tang lễ.

Cùng ngày, Hamas ra tuyên bố lên án cuộc không kích, cho rằng vụ việc làm 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ, đồng thời kêu gọi các bên trung gian quốc tế và chính quyền Hoa Kỳ có biện pháp cụ thể nhằm ngăn các cuộc tấn công tiếp diễn tại Gaza. Hamas cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ dân thường Palestine.

Về phía Israel, quân đội nước này xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Ali al-Amoudi, một nhân vật cấp cao của Hamas tại Gaza. Theo phía Israel, al-Amoudi được cho là đang ở trong một căn hộ thuộc một tòa nhà dân cư được Hamas sử dụng cho các hoạt động của tổ chức. Quân đội Israel cho biết đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế thương vong đối với dân thường và đang đánh giá kết quả cuộc không kích.

Hiện chưa thể xác định ngay liệu cuộc không kích nhằm vào al-Amoudi có phải chính là vụ tấn công khiến 5 người Palestine thiệt mạng hay không. Hamas cũng chưa đưa ra bình luận ngay về thông tin này.

Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel tại Gaza tiếp tục được ghi nhận sau lệnh ngừng bắn. Bộ Y tế Gaza ngày 3/10 cho biết 1.445 người Palestine đã thiệt mạng và 5.072 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025. Những con số này cho thấy hậu quả nhân đạo nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Vân Bình