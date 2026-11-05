Triều Tiên phô diễn năng lực tên lửa với loạt thử nghiệm mới

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới được thiết kế, đồng thời tổ chức diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp giới thiệu những loại vũ khí mới và căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/11, cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới nhằm kiểm chứng các thông số kỹ thuật, độ tin cậy của vật liệu mới và khả năng vận hành nhiều chế độ dẫn đường thông minh của tên lửa. KCNA cho biết kết quả thử nghiệm cũng xác nhận khả năng nhận dạng, theo dõi mục tiêu và độ tin cậy của thiết bị xử lý dữ liệu phát hiện mục tiêu, song không công bố thêm thông số kỹ thuật cụ thể.

Cùng ngày 4/11, một đơn vị thuộc lực lượng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa của Triều Tiên tại khu vực phía Đông nước này đã tiến hành diễn tập tấn công bằng hỏa lực. Theo KCNA, đơn vị này đã phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa nhằm vào một mục tiêu sân bay mô phỏng và hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Hai hoạt động trên được Bình Nhưỡng xác định nhằm duy trì trạng thái kỹ thuật của các hệ thống vũ khí và nâng cao độ tin cậy trong tác chiến.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một số tên lửa được phóng từ khu vực Sondok của Triều Tiên về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên (Biển Nhật Bản) trong ngày 4/11.

Các cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra sau một loạt hoạt động giới thiệu vũ khí của Bình Nhưỡng trong những tuần gần đây, bao gồm đạn chùm, thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác và tên lửa siêu vượt âm tầm trung.

Trong khi đó, quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng liên quan đến tranh cãi về vấn đề mìn tại khu vực biên giới. Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong tuần này cũng phát tín hiệu không mấy thiện chí đối với khả năng nối lại đối thoại với Mỹ. Theo AFP, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên từng diễn ra vào những thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử, trong đó có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và bầu cử tổng thống năm 2024, thường được nhìn nhận như động thái phô diễn sức mạnh quân sự. Đáng chú ý, các vụ thử tên lửa hành trình không thuộc phạm vi cấm theo các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khác với tên lửa đạn đạo.

Lê Hà.