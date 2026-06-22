Trẻ hóa nhồi máu cơ tim: Cảnh báo từ những ca bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Trước đây, nhồi máu cơ tim thường được xem là bệnh lý của người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số ca nhồi máu cơ tim ngày càng gia tăng và trẻ hóa, trong đó khoảng 30% bệnh nhân dưới 50 tuổi, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng.

Bệnh nhân đang được khẩn trương can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên Đơn nguyên can thiệp tim mạch - Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam 52 tuổi nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội. Qua thăm khám và chẩn đoán, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ tiến hành chụp cắt lớp vi tính và phát hiện bệnh nhân có tổn thương nặng ở cả 3 nhánh động mạch vành. Ê-kíp can thiệp tim mạch đã khẩn trương thực hiện tái thông mạch và cấp cứu thành công.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Bệnh nhân còn khá trẻ, có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá nhưng không khám sức khỏe định kỳ. Khi nhập viện lần đầu đã ghi nhận tình trạng tổn thương mạch vành nghiêm trọng và cần tiếp tục theo dõi điều trị”.

Theo thống kê, Khoa Nội Tim mạch đang điều trị khoảng 140 bệnh nhân tim mạch, trong đó gần 1/3 là người trẻ mắc các bệnh lý tim mạch và nhồi máu cơ tim. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc tim, ngừng tim, ngừng thở, làm tăng nguy cơ tử vong và để lại biến chứng lâu dài.

Đáng chú ý, không ít bệnh nhân trẻ không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng, khiến việc phát hiện sớm gặp nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, ở người trẻ, khi xảy ra nhồi máu cơ tim, nguy cơ xuất hiện biến chứng nặng như sốc tim hoặc suy tim thường cao hơn do cơ tim chưa thích nghi với tình trạng thiếu máu kéo dài.

Hình ảnh can thiệp bệnh nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân trên máy chụp DSA.

Theo các bác sĩ, xu hướng trẻ hóa bệnh tim mạch có liên quan chặt chẽ đến lối sống hiện đại như hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, ăn nhiều chất béo, ít vận động, thức khuya, căng thẳng kéo dài và lạm dụng chất kích thích. Những yếu tố này làm thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc mạch vành.

Trước thực trạng này, các bác sĩ khuyến cáo người trẻ, đặc biệt là nam giới cần chủ động thay đổi lối sống, duy trì hoạt động thể lực đều đặn, giảm căng thẳng trong công việc, thực hiện chế độ ăn ít muối, hạn chế chất béo và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Người dân cũng không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên cổ, hàm, vai trái. Đây có thể là những biểu hiện sớm của nhồi máu cơ tim cấp và cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim điều trị tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh nhấn mạnh, phần lớn yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch đều có thể phòng ngừa thông qua việc bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần và kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Kim Dung