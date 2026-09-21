Các xã miền núi dồn lực hỗ trợ Nhân dân khắc phục sau mưa lũ

Sau những ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ngập úng, sạt lở, bùn đất, rác thải tồn đọng, cây cối đổ ngã, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Khi thời tiết ổn định, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, khắc phục những điểm mất an toàn và từng bước ổn định cuộc sống.

Máy móc tham gia san gạt các vị trí sạt lở tại xã Tam Lư.

Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó

Tại xã Tam Lư, với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, UBND xã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý các bản rà soát những khu vực bị ảnh hưởng, tập trung xử lý bùn đất, rác thải, cây cối gãy đổ; khơi thông cống rãnh, dòng chảy, vệ sinh đường giao thông và các khu vực công cộng.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Tam Thanh, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể và người dân cùng tham gia dọn dẹp. Tại những nơi có lượng bùn đất, rác thải lớn, các lực lượng tập trung nhân lực, dụng cụ và phương tiện để xử lý, sớm bảo đảm giao thông và sinh hoạt.

Cùng với vệ sinh môi trường, xã Tam Lư rà soát hệ thống điện, đường giao thông, cầu, cống, đập tràn và những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các vị trí chưa bảo đảm an toàn được cảnh báo, khoanh vùng và bố trí lực lượng theo dõi, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Các lực lượng chung tay hỗ trợ người dân tại xã Hiền Kiệt.

Chủ tịch UBND xã Tam Lư Phạm Bá Chiến cho biết: “Sau mưa lũ, địa phương tăng cường tuyên truyền người dân vệ sinh nhà cửa, sân vườn, chuồng trại; thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, không để nước tù đọng. Người dân được khuyến cáo sử dụng nước sạch, ăn chín, uống sôi và vệ sinh các vật dụng tiếp xúc với nước lũ trước khi sử dụng”.

Tại xã Điền Lư, ngay sau khi nước rút, địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, các tổ, đội xung kích ở thôn và đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, rau màu bị ảnh hưởng. Đợt mưa lũ vừa qua làm 47,4 ha cây trồng trên địa bàn xã bị thiệt hại, trong đó có 27,6 ha lúa bị gãy đổ, ngập úng và 19,8 ha cây hằng năm khác.

Ngay trong sáng 20/9, khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, lực lượng xung kích các thôn và đoàn viên, thanh niên được chia thành các tổ, trực tiếp xuống những khu vực còn bị ảnh hưởng bởi ngập úng để hỗ trợ người dân thu hoạch. Những diện tích lúa bị ngập được ưu tiên thu hoạch trước nhằm hạn chế thiệt hại về năng suất. Xã Điền Lư sẽ duy trì lực lượng hỗ trợ trong 5 ngày, phấn đấu thu hoạch hết diện tích cây trồng tại các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương được phát huy tại các khu dân cư. Từ những tuyến đường bị bùn đất tràn xuống đến các khu vực cây cối gãy đổ, lực lượng tại chỗ cùng người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để xử lý từng phần việc, sớm đưa giao thông và sinh hoạt trở lại bình thường.

Chung tay giảm thiệt hại, ổn định cuộc sống

Để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353 ngày 20/9/2026, ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo kế hoạch, các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện xử lý những phần việc cấp thiết, trong đó ưu tiên khơi thông cống, rãnh, kênh tiêu, cửa thu nước; thu gom, xử lý rác thải, bùn đất; vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, nông sản có nguy cơ bị thiệt hại, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau mưa lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ tại xã Ngọc Lặc.

Trong những ngày mưa lũ, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cũng đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, sơ tán người dân, xử lý các điểm ngập, sạt lở và khắc phục hậu quả.

Trong đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn các xã. Số liệu tổng hợp cho thấy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.842 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương; Công an tỉnh huy động 18.367 lượt cán bộ, chiến sĩ, 356 lượt phương tiện và 16.489 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân.

Các đơn vị quản lý đường bộ, thủy lợi và chính quyền địa phương tiếp tục xử lý đất đá sạt lở, khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu úng; đồng thời bố trí lực lượng cảnh giới tại các ngầm, tràn và những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Từ việc khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường đến hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, các lực lượng và người dân đang tập trung xử lý từng phần việc sau mưa lũ, góp phần hạn chế thiệt hại và sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Đình Giang