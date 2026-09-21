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Đời sống - Xã hội

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Sau khi ngập lụt, nguồn nước và môi trường dễ bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Người dân cần chủ động vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước và bể chứa đúng cách.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Sau khi ngập lụt, nguồn nước và môi trường dễ bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Người dân cần chủ động vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước và bể chứa đúng cách.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nguồn nước #Môi trường #Dịch bệnh #Ngập lụt #Ô nhiễm #tiềm ẩn nguy cơ #người dân #hướng dẫn #vệ sinh #bể chứa

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