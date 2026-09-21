Hướng dẫn vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Các xã miền núi dồn lực hỗ trợ Nhân dân khắc phục sau mưa lũ Đời sống - Xã hội 09:19 21/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ngập úng, sạt lở, bùn đất, rác thải tồn đọng, cây cối đổ ngã, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Khi thời tiết ổn định, các địa phương đã huy động lực lượng,...

Lấy người học làm trung tâm - chìa khóa của mọi cánh cửa Báo hằng tháng 09:00 21/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ là tổ chức lại các điểm trường, mà quan trọng hơn là tổ chức lại nguồn lực để phục vụ người học tốt hơn. Từ vùng biên đến đồng bằng, những thay đổi trong cách tổ chức đội ngũ, cơ sở vật chất và dạy học đều bắt...

Chợ truyền thống giữa làn sóng thương mại điện tử Đời sống - Xã hội 09:00 21/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh đang làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Trước xu thế đó, nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng bằng cách đưa hàng lên các nền tảng số, kết hợp...

Những sáng kiến nhỏ mang ý nghĩa lớn Đời sống - Xã hội 08:45 21/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ một thao tác được rút ngắn, một thiết bị được cải tiến hay một quy trình làm việc được điều chỉnh hợp lý, những sáng kiến nhỏ xuất phát từ thực tiễn lao động sản xuất của công nhân lao động đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,...