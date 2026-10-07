Kiên Thọ xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật

Từ những vấn đề gần gũi trong đời sống, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở xã Kiên Thọ đang hướng đến sự thay đổi trong nhận thức, cách ứng xử của người dân, từng bước xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia công tác PBGDPL tại địa phương.

Để pháp luật đến gần với người dân, Kiên Thọ chú trọng đưa các hoạt động tuyên truyền về tận các thôn, làng, lựa chọn những nội dung phù hợp với vấn đề mà người dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 18 hội nghị PBGDPL với trên 1.700 lượt người tham gia. Cách làm này giúp người dân đỡ phải đi xa. Với người dân miền núi, nhất là người lớn tuổi, việc được nghe giải thích trực tiếp vẫn là cách tiếp nhận thuận tiện. Còn với những người thường xuyên đi làm, ít có điều kiện tham dự hội nghị, thông tin pháp luật được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nhóm trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, tuyên truyền pháp luật ở Kiên Thọ còn được gắn với những việc vốn diễn ra hằng ngày ở cơ sở. Đó là xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, những quy định của pháp luật được chuyển thành những việc gần gũi hơn với mỗi gia đình. Trong đó, đội ngũ hòa giải viên giữ một vai trò khá đặc biệt. Toàn xã hiện có 26 tổ hòa giải với 222 hòa giải viên và 3 “Tổ hòa giải điểm”. Thực tế ở cơ sở cho thấy nhiều mâu thuẫn bắt đầu từ những chuyện không lớn. Nếu để kéo dài, việc nhỏ có thể thành tranh chấp, ảnh hưởng tình cảm gia đình, hàng xóm, thậm chí dẫn tới đơn thư. Vì vậy, hòa giải không đơn thuần là giải quyết một vụ việc mà còn là dịp để người dân hiểu thêm pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số thời điểm hoạt động PBGDPL chưa thường xuyên; nội dung ở một số lĩnh vực chưa thật sự sát với từng nhóm người dân; việc tập trung người dân tham dự hội nghị còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán. Một bộ phận hòa giải viên chưa được đào tạo chuyên ngành luật nên khi gặp những vụ việc phức tạp còn khó vận dụng quy định.

Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, xã Kiên Thọ tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, chú trọng nội dung hỏi - đáp trên nền tảng số, tư vấn pháp lý lưu động và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên. Cùng với việc đưa những quy định thiết thực đến gần người dân, địa phương chú trọng tạo thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Khi mỗi người hiểu đúng, thực hiện đúng, biết đối thoại, hòa giải khi có vướng mắc, ý thức tuân thủ pháp luật sẽ dần trở thành nếp sống, góp phần giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Bài và ảnh: Trường Giang