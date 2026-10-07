UNIQLO và những nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững

UNIQLO và công ty mẹ Fast Retailing tiếp tục theo đuổi tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Trong năm tài chính 2025, Tập đoàn ghi nhận tiến triển về giảm phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và đóng góp xã hội; tại Việt Nam, UNIQLO tiếp tục mở rộng các sáng kiến về môi trường, giáo dục và cộng đồng.

Đại diện UNIQLO Việt Nam chia sẻ về dự án PEACE FOR ALL tại buổi cập nhật kết quả phát triển bền vững.

Đẩy nhanh nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính

Trong năm tài chính 2025, Fast Retailing giảm 90,3% phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 so với năm cơ sở 2019, hoàn thành sớm mục tiêu giảm 90% vào năm 2030. Tỷ lệ sử dụng điện năng tái tạo tại hệ thống cửa hàng và văn phòng đạt 93,5%, hướng tới mục tiêu 100% vào năm 2030.

Đối với phát thải Phạm vi 3 trên toàn chuỗi cung ứng, Fast Retailing ghi nhận mức giảm 19,9% so với năm cơ sở. Trên nền tảng kết quả này, Tập đoàn nâng mục tiêu giảm phát thải Phạm vi 3 đến năm 2030 từ 20% lên 30%, và tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu có mức phát thải thấp hơn, bao gồm vật liệu tái chế, trong quá trình phát triển sản phẩm.

Xây dựng chuỗi cung ứng hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Fast Retailing tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác sản xuất, đồng thời mở rộng sang khâu nguyên vật liệu nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Tập đoàn tập trung vào việc thu mua nguyên vật liệu có trách nhiệm, dựa trên các tiêu chí về môi trường, quyền con người, đa dạng sinh học và phúc lợi động vật bên cạnh chất lượng và hiệu quả kinh doanh, đồng thời tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, bắt đầu từ bông, cashmere và mở rộng sang nhiều loại nguyên liệu khác.

Mở rộng tác động xã hội trên quy mô toàn cầu

Trong năm tài chính 2025, Fast Retailing đã dành 12,3 tỷ Yên cho các hoạt động đóng góp xã hội, hỗ trợ 5,94 triệu sản phẩm trang phục và tiếp cận 4,85 triệu người thụ hưởng trên toàn thế giới.

The Heart of LifeWear

Được triển khai từ mùa Thu/Đông 2024 với sự hợp tác giữa UNIQLO, Toray Industries và các tổ chức quốc tế, sáng kiến toàn cầu The Heart of LifeWear hướng tới hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các sản phẩm thiết yếu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Đến nay, sáng kiến đã được triển khai tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm như HEATTECH và AIRism. Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng cộng hơn 1,09 triệu sản phẩm đã được hỗ trợ tới người tị nạn, nạn nhân thiên tai, trẻ em và các cộng đồng cần sự hỗ trợ trên toàn cầu.

PEACE FOR ALL

Ra mắt từ năm 2022, dự án PEACE FOR ALL lan tỏa thông điệp hòa bình thông qua các thiết kế áo thun UT được sáng tạo cùng những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Toàn bộ lợi nhuận từ dự án được đóng góp cho UNHCR, Save the Children và Plan International. Đến cuối tháng 6/2026, dự án quy tụ 54 cá nhân và tổ chức, bán ra hơn 11,1 triệu áo thun, tạo nguồn đóng góp tương đương 20,6 triệu USD.

Giáo dục bảo tồn đại dương

Fast Retailing và UNESCO tiếp tục triển khai dự án nâng cao nhận thức về bảo tồn đại dương tại Đông Nam Á. Tại Việt Nam, chương trình được thực hiện tại hai Khu Dự trữ Sinh quyển UNESCO là Cần Giờ và Cù Lao Chàm - Hội An.

Sau hai năm, dự án đã tiếp cận hơn 13.500 học sinh cùng gần 400 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường biển.

Cập nhật kết quả phát triển bền vững của UNIQLO Việt Nam

Thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và phát triển nhân tài

Thông qua hợp tác với Trung tâm DrD, chương trình tuyển dụng nhân viên khuyết tật (PwD) của UNIQLO đã được triển khai từ năm 2022. Hiện có 9 nhân viên PwD đang làm việc tại các cửa hàng UNIQLO ở TP.HCM và Hà Nội.

Song song đó, UNIQLO tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo như Global Leadership Program, Global Management Program và UNIQLO Management Candidate. Quỹ Học bổng Fast Retailing từ năm 2023 cũng đã hỗ trợ 36 học sinh Việt Nam theo học chương trình đại học bằng tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.

Thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam

UNIQLO Việt Nam tiếp tục sử dụng điện năng tái tạo trong hệ thống vận hành, với toàn bộ cửa hàng cam kết đạt chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC.

Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, tháng 7/2026, UNIQLO phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng 833 cây giáng hương tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (tỉnh Lâm Đồng), mở đầu chương trình trồng rừng được tài trợ từ nguồn thu phí túi giấy tại các cửa hàng.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ nước sạch do Fast Retailing và UNIQLO triển khai từ năm 2022 đã được mở rộng tại nhiều địa phương. Sau bốn giai đoạn, chương trình đã góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch cho hơn 7.000 người dân, giáo viên và học sinh.

Thông qua chương trình RE.UNIQLO, gần 56.000 trang phục đã được thu gom và trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 10 tỉnh, thành trên cả nước, góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm tác động đến môi trường.

Khách hàng có thể gửi lại quần áo UNIQLO đã qua sử dụng tại các thùng RE.UNIQLO được đặt tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Góp phần nâng cao đời sống cộng đồng

Thông qua hợp tác với Quỹ Hy vọng, UNIQLO tiếp tục sử dụng nguồn đóng góp từ các bộ sưu tập UT để hỗ trợ xây dựng và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Trong năm tài chính 2025, UNIQLO và Quỹ Hy vọng đã hoàn thiện và bàn giao các điểm trường tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Lào Cai và Cao Bằng. Tính đến tháng 5/2026, chương trình đã hoàn thành 7 điểm trường và 1 khu nhà tắm tại nhiều địa phương còn khó khăn.

UNIQLO và Quỹ Hy vọng đã đồng hành xây dựng nhiều điểm trường mầm non và tiểu học tại các khu vực khó khăn.

Trong khuôn khổ sáng kiến The Heart of LifeWear, từ mùa Thu/Đông 2024 đến nay, UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 20.000 sản phẩm HEATTECH và 1.100 sản phẩm PUFFTECH tới người dân, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Trị, thông qua sự phối hợp với Plan International và Quỹ Hy Vọng.

Học sinh vùng cao nhận áo giữ nhiệt HEATTECH từ dự án “The Heart of LifeWear”.

Tại Việt Nam, dự án PEACE FOR ALL được triển khai cùng Plan International nhằm cải thiện điều kiện học tập và nâng cao nhận thức của trẻ em vùng dân tộc thiểu số về các vấn đề như tảo hôn và kết hôn cận huyết. Tính đến tháng 8/2026, dự án đã hỗ trợ 4.075 học sinh và tiếp cận 2.181 thanh thiếu niên thông qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức.

Chia sẻ về dự án PEACE FOR ALL, Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam cho biết: “Hành trình của PEACE FOR ALL sẽ không thể phát triển đến ngày hôm nay nếu thiếu sự đồng hành của mọi người. Tôi nghĩ sáng kiến này rất hay khi chỉ từ một thói quen tiêu dùng như lựa chọn chiếc áo trong chương trình PEACE FOR ALL, mỗi cá nhân đều có thể góp phần tạo nên nguồn lực và lan tỏa thông điệp về hòa bình. Thay mặt tổ chức Plan International, chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã và đang đồng hành, cùng chung sức cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam và cho một thế giới hòa bình - nơi có nụ cười của tất cả các em và tất cả chúng ta.”

Các khu nhà ở bán trú do dự án PEACE FOR ALL hỗ trợ xây dựng, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh tại Tuyên Quang.

Thông qua những nỗ lực này, UNIQLO và Fast Retailing tiếp tục theo đuổi cam kết xây dựng một tương lai bền vững hơn thông qua sức mạnh của trang phục, đồng thời tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

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