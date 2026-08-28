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Trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI

Thuỳ Dung (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường.

Trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI

Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường.

Trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI

Những tấm ảnh được phục dựng và trao tận tay thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công với Tổ quốc.

Tại chương trình, 15 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI đã được trao tận tay thân nhân các gia đình.

Từ những bức ảnh cũ, phai màu, hư hỏng hoặc chất lượng hạn chế, công nghệ AI đã hỗ trợ khôi phục, cải thiện hình ảnh, giúp các gia đình có thêm một kỷ vật ý nghĩa để lưu giữ hình ảnh người thân đã hy sinh.

Trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI

Niềm vui của những người con, người cháu các chiến sĩ được khôi phục diện mạo qua những tấm chân dung.

Để thực hiện chương trình, Đoàn phường đã phối hợp với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi đoàn và thân nhân gia đình liệt sĩ rà soát, tiếp nhận tư liệu, bảo đảm đúng đối tượng và tôn trọng những kỷ vật, thông tin của từng gia đình.

Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa triển khai thêm các đợt phục dựng, trao tặng ảnh liệt sĩ cho những gia đình có nhu cầu.

Thuỳ Dung (CTV)

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#Quảng Phú #Trí tuệ nhân tạo AI #phường #Chương trình #người có công với Tổ quốc #Thân #Thanh hóa #Cao đẳng #Cách mạng tháng tám #gia đình liệt sĩ

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