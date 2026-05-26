Trao tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật xã Hoằng Tiến

Tuyết Mai (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Hoằng Tiến tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật vận động trên địa bàn.

20 chiếc xe lăn đã được trao cho người khuyết tật vận động trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Tại chương trình, 20 xe lăn Gen 2 với tổng trị giá 44 triệu đồng đã được trao cho 20 người khuyết tật vận động trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Đây là số xe lăn được phân bổ theo quyết định của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh từ nguồn viện trợ thực hiện phi dự án chương trình cấp phát xe lăn nhân đạo do Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ.

Những chiếc xe lăn được trao tặng không chỉ hỗ trợ người khuyết tật thuận tiện hơn trong đi lại, sinh hoạt hằng ngày mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với người khuyết tật.

