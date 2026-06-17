Hàng không Việt chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hàng không, bảo đảm hoạt động khai thác và cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được thực hiện an toàn, liên tục, hiệu quả, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn khai thác trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt.

Dù thời tiết nắng nóng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn nỗ lực đảm bảo tuyệt đối an toàn bay và chất lượng phục vụ hành khách. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Người khai thác tàu bay rà soát, cập nhật và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy trình khai thác trong điều kiện nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng, mưa dông, gió giật, nhiễu động, gió đứt, sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan khác; kiểm soát việc tính toán tính năng tàu bay khi cất và hạ cánh.

Người khai thác tàu bay chỉ đạo, giám sát tổ lái, nhân viên điều phái bay và bộ phận kiểm soát khai thác cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng, thời tiết trước chuyến bay và trong chuyến bay; phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá điều kiện thời tiết, tiêu chuẩn khai thác, lượng nhiên liệu, sân bay dự bị và phương án xử lý bất thường.

Ngoài việc chủ động thay đổi phương án khai thác, bay chờ, chuyển hướng hoặc hủy chuyến khi điều kiện thời tiết bất lợi hoặc tình trạng kỹ thuật tàu bay, điều kiện sân bay hoặc nguồn lực khai thác không bảo đảm khai thác an toàn, Người khai thác tàu bay cần tăng cường giám sát các chuyến bay khai thác tại cảng hàng không có nhiệt độ cao, đường cất hạ cánh ngắn, địa hình phức tạp, mật độ khai thác lớn hoặc thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và đã ghi nhận có nhiều sự cố uy hiếp an toàn hàng không trong lịch sử.

Hãng bay rà soát quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động quay đầu nhanh, khai thác nhiều chặng trong ngày, khai thác ban ngày trong điều kiện nhiệt độ cao, bảo đảm không tạo áp lực khai thác ảnh hưởng đến quyết định an toàn của tổ bay, nhân viên điều phái bay và các bộ phận liên quan.

Hãng hàng không tăng cường nhận diện, đánh giá và kiểm soát nguy cơ mệt mỏi của tổ bay, nhân viên điều phái bay, nhân viên kỹ thuật và nhân viên phục vụ khai thác; bảo đảm tuân thủ quy định về thời gian làm nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi và điều kiện làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt.

Tổ chức bảo dưỡng tàu bay tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật các hệ thống, thiết bị tàu bay bao gồm động cơ, hệ thống điều hòa, hệ thống làm mát và các hệ thống trọng yếu khác của tàu bay; kiểm soát chặt chẽ các hỏng hóc lặp lại, đặc biệt là hỏng hóc liên quan đến hệ thống điều hòa, động cơ phụ và các hệ thống có nguy cơ suy giảm tính năng trong điều kiện nắng nóng.

Cục trưởng yêu cầu Người khai thác cảng hàng không tăng cường kiểm tra tình trạng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài; kịp thời phát hiện, xử lý các hiện tượng hằn lún, bong bật, nứt vỡ; bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ mặt đất, xe cấp điện, xe điều hòa, xe kéo đẩy, thiết bị tra nạp nhiên liệu, thiết bị cứu nạn, chữa cháy và các thiết bị thiết yếu khác hoạt động ổn định trong điều kiện nắng nóng.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất giám sát, kiểm tra việc phương tiện, thiết bị mặt đất phải được di chuyển về vị trí đỗ quy định, kéo phanh tay, chèn bánh hoặc hạ chân chống, chằng néo cố định, chắc chắn để không bị cuốn ra khỏi khu vực tập kết; hạn chế việc kéo, đẩy tàu bay ra hoặc vào vị trí đỗ; ngừng tra nạp nhiên liệu cho tàu bay trong điều kiện thời tiết xấu như mưa dông, gió giật.

Cục trưởng Uông Việt Dũng chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cung cấp kịp thời, chính xác thông tin khí tượng hàng không, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, mưa dông, gió giật, sét, nhiễu động, mây đối lưu và các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay; xử lý tình huống thời tiết xấu, bay chờ, chuyển hướng, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc điều chỉnh phương án khai thác.

Nhấn mạnh việc chủ động áp dụng các biện pháp điều tiết luồng không lưu khi điều kiện thời tiết có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và năng lực khai thác tại cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không yêu cầu cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo dông, sét; ưu tiên giải pháp xác định được vị trí, phạm vi ảnh hưởng của dông, sét trong bán kính 8km và 5km so với điểm quy chiếu sân bay, nhằm kịp thời hỗ trợ công tác ra quyết định tạm dừng, hạn chế hoặc điều chỉnh hoạt động khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại các cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tổ chức đánh giá rủi ro an toàn lao động đối với nhân viên làm việc trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao, đặc biệt là nhân viên làm việc trực tiếp ngoài trời, trong khu bay, sân đỗ, khu vực bảo dưỡng, phục vụ mặt đất, tra nạp nhiên liệu, cứu nạn, chữa cháy và điều hành khai thác; kịp thời thay thế nhân sự khi phát hiện dấu hiệu không bảo đảm sức khỏe hoặc khả năng thực hiện nhiệm vụ an toàn.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành Hàng không bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp; có biện pháp luân phiên ca kíp, tăng thời gian nghỉ giữa các lượt làm việc, bố trí khu vực nghỉ ngơi, nước uống, phương tiện làm mát và trang bị bảo hộ cần thiết; bố trí khu vực nghỉ ngơi có mái che hoặc điều hòa nhiệt độ gần khu vực làm việc; cung cấp đầy đủ nước uống, dung dịch bù điện giải cho nhân viên làm việc ngoài trời; tăng cường nhận diện và báo cáo các dấu hiệu say nắng, mất nước hoặc suy giảm thể trạng có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ an toàn.../.

Theo TTXVN