Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Trung Kiên

Chiều 22/7, Đảng ủy xã Nga Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Trung Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Xuân Thu , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Trung Kiên.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Nga Sơn đã công bố Quyết định số 977-QĐ/TU ngày 06/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Trung Kiên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Lê Xuân Thu cùng đồng chí Đào Vũ Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Trung Kiên.

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Phan Trung Kiên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Thu chúc mừng đồng chí Phan Trung Kiên vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trên các cương vị lãnh đạo của tỉnh.

Đồng chí mong muốn đồng chí Phan Trung Kiên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, uy tín của người đảng viên lão thành cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Xúc động đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Trung Kiên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng ghi nhận quá trình cống hiến của bản thân; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xuân Bích (CTV)