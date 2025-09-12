Trăn trở từ vùng nuôi tôm

Liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cơn bão lớn, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại 2 xã Hoằng Châu và Hoằng Thanh đã, đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Hàng trăm ha NTTS bị nước lũ tràn bờ, hư hỏng cơ sở vật chất, gây thất thoát lớn về kinh tế. Điều này không chỉ đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, mà còn dấy lên những trăn trở, lo lắng về việc bảo đảm an toàn cho vùng NTTS ven biển.

Gia đình anh Lường Văn Sinh ở thôn Phượng Khê, xã Hoằng Châu gia cố, sửa chữa lại các bể nuôi tôm sau bão.

Hoằng Châu là xã có diện tích đất NTTS lớn trong tỉnh với 978,92ha cả ở nội đê và ngoại đê, trong đó phần lớn diện tích tập trung tại khu vực bãi nổi Cồn Trường, giáp cửa Lạch Trào. Nước lũ sông Mã dâng cao, vùng NTTS ở khu vực này đều bị ảnh hưởng nặng nề. Thống kê ước tính tổng thiệt hại do cơn bão số 5, số 6 và mưa lũ gây ra trên địa bàn toàn xã là khoảng 20 tỷ đồng, trong đó có nhiều hộ dân NTTS, nhất là các hộ dân nuôi trồng phía ngoại đê bị thiệt hại nặng về kinh tế.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Tiến Thắng- một trong những hộ dân NTTS ở khu vực Cồn Trường, “đứng ngồi không yên” những ngày gần đây khi bất lực nhìn “khối tài sản” của mình bị cuốn trôi theo dòng nước. Gia đình chị đã có hơn 17 năm làm nghề NTTS tại bãi Cồn Trường nhưng chưa bao giờ chị bị thiệt hại nặng nề như lần này. Hai khu đầm NTTS với tổng diện tích hơn 7ha nằm ngay phía cửa Lạch Trào, mặc dù vợ chồng chị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm đường, làm bờ kè kiên cố để bảo vệ đầm nuôi, song cũng không thể nào chống chọi được với dòng nước dữ. Mưa bão kéo dài trên đất liền, mực nước tăng cao, hoa màu tràn bờ trôi theo dòng nước, bờ kè cũng bị sóng đánh tan hoang.

Nhìn cảnh tượng này, chị Tuyết ngậm ngùi cho biết: “Giờ bỏ hoang thì không đành mà tiếp tục vay mượn đầu tư công sức, tiền bạc đắp lại bờ bao để làm tiếp thì hoang mang bởi không có đê chắn sóng, không có phương án chắc chắn để bảo vệ bờ vùng, bờ thửa nuôi tôm thì không biết mưa bão năm nay rồi các năm tiếp theo sẽ thế nào?!”

Không chỉ ở vùng NTTS quảng canh, 24,5ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ở xã Hoằng Châu cũng bị thiệt hại do mưa bão. Khu nuôi tôm của gia đình anh Lường Văn Sinh ở thôn Phượng Khê có 10 bể nuôi tôm bị gió bão đánh xiêu vẹo. Anh Sinh cho biết: “Đầu tư hàng tỷ đồng để nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao giống như “canh bạc”, không chỉ là rủi ro môi trường, dịch bệnh, mà sợ nhất là mưa bão. Gia đình tôi thiệt hại mất khoảng 300 triệu đồng. Cũng may lứa tôm vừa thu hoạch được ít hôm thì bão đổ bộ nên cũng hạn chế được phần nào thiệt hại. Chúng tôi đang thuê người đến sửa chữa, gia cố lại hệ thống bể nuôi để chuẩn bị cho vụ tôm mới”.

Xã Hoằng Thanh có hơn 400ha NTTS, trong đó có nhiều diện tích nuôi tôm thâm canh dọc theo bãi biển. Bão số 5 đi qua đã phá hủy khoảng 300m đê bao ven biển, khiến hơn 62ha NTTS bị ngập, hàng chục ha nuôi tôm thâm canh mất trắng hoàn toàn, không ít hệ thống bể, nhà màng nuôi tôm bị bão đánh tan.

Gia đình anh Trương Văn Điệp ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Thanh là một trong số những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão. Chỉ sau một đêm, 9 ao nuôi tôm trên diện tích 1,1ha của gia đình giờ chỉ còn là những khối bê tông, gạch vụn lẫn trong đất cát; toàn bộ số tôm thương phẩm chưa đến kỳ thu hoạch cùng 4 ao tôm giống vừa thả đã mất trắng.

“Cơn bão này ảnh hưởng quá nặng nề đối với gia đình tôi, tổng thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng, trong khi gia đình còn phải vay nợ ngân hàng. Bây giờ tôi không biết sẽ phải bắt đầu lại từ đâu nữa”, anh Điệp bần thần nói.

Bão đi qua để lại nhiều thiệt hại về kinh tế cho bà con NTTS trong xã. Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh Hắc Xuân Thọ cho biết: “Về lâu dài, địa phương tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, bổ sung hệ thống đê bao, đê biển, đê sông Cung, cống tiêu nước qua đê... bảo đảm vấn đề tiêu úng, ngập lụt, phòng chống thiên tai, để bà con yên tâm đầu tư phát triển kinh tế”.

Thủy sản là lĩnh vực sản xuất dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là động viên, đồng hành cùng người dân trong giai đoạn khó khăn để họ có thêm niềm tin, động lực khôi phục sản xuất, tiếp tục gắn bó với việc NTTS - nghề được xác định là kế sinh nhai của hàng nghìn hộ dân ven biển.

Bài và ảnh: Việt Hương