Trạm bơm Tượng Văn xuống cấp nghiêm trọng

Trạm bơm Tượng Văn, xã Tượng Lĩnh có chức năng tiêu úng cho khoảng 1.600 ha cây trồng và khu dân cư của các xã Trường Văn, Tượng Lĩnh và Thăng Bình. Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ đưa vào sử dụng (từ năm 1977), công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vận hành và tiêu úng trong mùa mưa bão.

Hiện nay, nhiều hạng mục công trình Trạm bơm Tượng Văn như hệ thống ống dẫn, nhà trạm và máy bơm bị rò rỉ, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một số hạng mục công trình khu vực bể hút của trạm bơm đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều vị trí bong tróc bê tông, trơ cốt thép từng mảng lớn.

Hệ thống lan can, ống hút đã xuống cấp.

Hệ thống dẫn nước vào trạm bơm đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực trạng trạm bơm xuống cấp nghiêm trọng, đơn vị quản lý khai thác công trình lắp biển cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm này.

Khu vực tràn xả nước của trạm bơm cũng như mặt tràn bê tông lún nứt từng mảng lớn.

Hiện Trạm bơm Tượng Văn chỉ duy trì hoạt động 4/8 máy bơm. Nếu vận hành toàn bộ 8 máy với công suất thiết kế 4.000 m3/giờ sẽ gây rung lắc mạnh, đe dọa trực tiếp đến kết cấu toàn bộ công trình, có thể dẫn tới sự cố nghiêm trọng. Trước thực trạng này, các ngành có liên quan của tỉnh cần sớm có biện pháp cấp thiết đầu tư nâng cấp công trình trạm bơm, nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hải Đăng