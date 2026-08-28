Trạm âm nhạc “Nối lời mùa thu”

Tối 28/8, sân khấu bên hồ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trở nên lung linh, dịu dàng với không gian âm nhạc mang chủ đề “Nối lời mùa thu”. Đây cũng là chương trình đầu tiên trong format mới mang tên “Trạm âm nhạc” được ra mắt công chúng.

Ca sĩ Hồng Anh biểu diễn trong chương trình Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu”.

Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu” đánh dấu sự tiếp nối của sân khấu âm nhạc bên hồ từng được Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức rất thành công trước đây.

Từ đêm nhạc đầu tiên mang tên “Mùa nhớ” diễn ra vào tháng 5/2022 đến chương trình “Nối lời mùa thu” hôm nay, khoảng thời gian không chỉ ghi dấu sự thay đổi của cảnh vật và con người, mà còn cho thấy sức sống của một điểm hẹn âm nhạc trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Không gian lung linh sắc màu trong chương trình Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu”.

Chương trình được xây dựng theo hướng gần gũi, ấm áp, tạo không gian để nghệ sĩ và khán giả cùng thể hiện tình yêu với âm nhạc, cùng sẻ chia những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc.

Có lẽ bởi thế, dù ngoài trời có lất phất mưa, nhưng rất đông người yêu nhạc vẫn đội ô đến và ngồi lại để thưởng thức từng giai điệu, từng thanh âm dịu dàng của mùa thu đang khe khẽ chạm vào lòng người theo một cách thật đẹp.

Khán giả đội ô dưới mưa để ngồi lại thưởng thức những ca khúc trong Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu”.

Bằng những ca khúc quen thuộc viết về mùa thu như: “Chỉ còn những mùa nhớ”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Không còn mùa thu”, “Đâu phải bởi mùa thu” hay “Hoa cúc vàng”, “Thu quyến rũ”, “Mùa thu cho em”..., qua giọng hát ngọt ngào của các ca sĩ cùng phần đệm nhạc điêu luyện của band, khán giả như được bước vào một miền ký ức đầy cảm xúc. Ở nơi đó có tình yêu, nỗi nhớ, có những cuộc gặp gỡ và chia xa, có cả những tháng năm tưởng đã ngủ quên bỗng trở về qua từng giai điệu.

Ca sĩ Trọng Nghĩa biểu diễn tại chương trình Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu”.

Từ định hướng, mỗi chương trình sẽ là một “trạm dừng” với câu chuyện, chủ đề và màu sắc riêng - nơi những giai điệu âm nhạc được nối dài bằng một cách thể hiện mới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa mong rằng “Trạm âm nhạc” không chỉ đơn thuần là sự trở lại của đêm nhạc, mà còn là một điểm hẹn văn hóa lý tưởng cho những ai yêu thích không gian acoustic ngoài trời.

MC Lương Trang và ca sĩ Hồng Anh giao lưu, chia sẻ với khán giả những câu chuyện đẹp trong mỗi ca khúc được biểu diễn tại Trạm âm nhạc - “Nối lời mùa thu”.

Trạm đầu tiên với chủ đề “Nối lời mùa thu” đã khép lại, nhưng có lẽ dư âm sẽ còn ở lại thật lâu trong lòng khán giả. Để rồi, khi mùa thu đi qua, một “trạm dừng” khác sẽ lại được mở ra, với một câu chuyện, một chủ đề cùng những thanh âm mới. Và từ sân khấu bên hồ, âm nhạc sẽ tiếp tục hành trình kết nối những tâm hồn đồng điệu, mang đến cho công chúng thật nhiều cuộc gặp gỡ đẹp cùng âm nhạc.

Nguyễn Hợi