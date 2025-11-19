Top 5 sữa hạt dành cho bé trên 4 tuổi

Sữa hạt đóng hộp là sản phẩm được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ thành phần thực vật lành tính, hương vị dễ uống và sự đa dạng trong dinh dưỡng. Cùng khám phá TOP 5 sữa hạt đang được yêu thích hiện nay.

TOP sữa hạt cho trẻ 4 tuổi được yêu thích hiện nay

Sữa hạt Vinamilk 9 loại hạt

Sữa hạt Vinamilk 9 loại hạt là sản phẩm dinh dưỡng kết hợp nhiều loại ngũ cốc và hạt phổ biến như óc chó, hạnh nhân, mắc ca, hạt điều, mè đen, yến mạch, đậu nành,... Công thức này mang đến nguồn dưỡng chất tự nhiên, phù hợp cho những người muốn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất vào chế độ ăn hằng ngày. Sản phẩm có hương vị nhẹ, có cả ít ngọt hoặc không đường, phù hợp cho trẻ từ 4 tuổi hoặc người lớn muốn bổ sung nguồn đạm và chất béo lành mạnh từ thực vật.

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng cao của Vinamilk, đảm bảo độ an toàn và giữ lại trọn vẹn giá trị tự nhiên của các loại hạt. Sữa hạt Vinamilk 9 loại hạt còn phù hợp cho người bận rộn cần lựa chọn tiện lợi, giúp bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng trong ngày. Đây là dòng sữa hạt được nhiều gia đình quan tâm khi cần thức uống từ hạt có nguồn gốc rõ ràng và hương vị dễ sử dụng.

Sữa hạt Vinamilk 9 loai hạt giúp bổ sung đạm và chất béo lành mạnh từ thực vật

Sữa hạt TH true NUT

TH true NUT là dòng sản phẩm được phát triển từ nền tảng sữa hạt kết hợp nguyên liệu tự nhiên, hướng đến thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho người tiêu dùng. Sản phẩm sử dụng các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, mắc ca... cùng sữa tươi sạch của trang trại TH, tạo nên hương vị nhẹ nhàng, dễ uống và phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Việc kết hợp giữa hạt và sữa tươi giúp bổ sung chất béo tốt, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Quy trình sản xuất được kiểm soát theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, hạn chế đường tinh luyện bằng cách sử dụng vị ngọt tự nhiên từ quả chà là. Đây cũng là một điểm được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi tìm kiếm thức uống tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo tính tự nhiên. Sữa hạt TH true Nut thường được lựa chọn cho bữa sáng nhanh gọn, bữa phụ lành mạnh hoặc làm thức uống bổ sung trong ngày.

Sữa hạt Sahmyook Foods

Sữa hạt Sahmyook Foods là dòng thức uống thực vật được nhiều gia đình quan tâm nhờ thành phần chủ yếu từ các loại hạt tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng của Hàn Quốc, giữ được hương vị nhẹ nhàng và dễ uống. Công thức từ đậu nành, óc chó, hạnh nhân hoặc hạt sen tùy phiên bản mang lại nguồn chất xơ, vitamin và dưỡng chất thiết yếu, phù hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Dòng sữa này thường được lựa chọn trong các bữa phụ hoặc bổ sung năng lượng nhanh trong ngày vì tính tiện lợi và mức độ phù hợp với nhiều chế độ ăn. Bao bì đóng gói dạng hộp nhỏ giúp dễ mang theo, đồng thời đáp ứng nhu cầu dùng tại nhà, nơi làm việc hoặc khi di chuyển.

Sữa hạt hạnh nhân truyền thống 137 Degrees

Sữa hạt 137 Degrees phiên bản hạnh nhân truyền thống được làm từ hạnh nhân và vị ngọt tự nhiên của mật hoa dừa, mang đến hương vị béo nhẹ đặc trưng của hạt. Sản phẩm được ưa chuộng bởi công thức không dùng đường tinh luyện và không chứa các thành phần từ sữa động vật, phù hợp với người theo chế độ ăn lành mạnh hoặc thuần chay.

Quá trình xử lý hạt bằng nhiệt độ thấp giúp giữ lại tối đa hương vị tự nhiên và dưỡng chất vốn có của hạnh nhân. Đây là lựa chọn thích hợp cho bữa sáng nhanh, bữa xế hoặc dùng kèm ngũ cốc, giúp người sử dụng duy trì thói quen bổ sung thực vật trong chế độ ăn hằng ngày.

Sữa hạt 137 thơm ngon, đa dạng hương vị

Mua sữa hạt phân phối chính hãng, giá tốt tại AVAKids

Hiện tại, AVAKids đang phân phối rất nhiều dòng sữa cho cả mẹ và bé như sữa bột, sữa hạt đến từ các thương hiệu uy tín như Vinamilk, sữa TH true MILK,... Tất cả đều cam kết chính hãng 100%, có giấy tờ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đầy đủ.

Ba mẹ có thể mua trực tiếp tại hệ thống AVAKids trên toàn quốc, hoặc mua sắm online, giao hàng tận nhà qua website avakids.com. Đặc biệt, khi mua hàng tại AVAKids, khách hàng còn nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng nhiều quà tặng đặc biệt từ nhãn hàng, đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, cùng nhiều hình thức thanh toán linh hoạt.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tư vấn qua hotline 1900.866.874 (8:00 - 21:30), giúp phụ huynh dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bé.

Mua sữa hạt chính hãng, giá tốt tại AVAKids

Tùy theo khẩu vị và nhu cầu sử dụng, mỗi gia đình có thể chọn loại sữa hạt phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Đừng quên ghé AVAKids để trải nghiệm mua sắm nhé!

Nguồn: AVAKids