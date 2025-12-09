Tổng thống Zelensky tới London hội đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới London, Anh. Tại đây ông đã nhận được sự hậu thuẫn công khai và mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh trong cuộc hội đàm mà cả bốn bên đều gọi là mang tính “then chốt” đối với tương lai của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London gặp gỡ các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức. Ảnh: CNN.

Diễn ra trong bối cảnh Kiev bị Washington gây sức ép thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Moscow, cuộc gặp được xem là nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm củng cố lập trường của Ukraine trước những bước ngoặt mới của cuộc chiến.

Tại cuộc gặp được sắp xếp gấp rút ngày 8.12, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky cho biết, họ muốn đưa ra các kế hoạch vững chắc trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Anh Starmer phát biểu: "Rất vui khi thấy các vị ở đây vào thời điểm gần tròn bốn năm diễn ra cuộc xung đột, tại một giai đoạn quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Chúng tôi đứng về phía Ukraine, và nếu có ngừng bắn, đó phải là một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài".

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng bày tỏ quyết tâm thúc đẩy một kế hoạch vững chắc, vào thời điểm Thủ tướng Đức cho rằng là “quyết định đối với tất cả chúng ta”.

Trong khi đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đến hành động cân bằng mà các cường quốc châu Âu cần thực hiện khi họ cố gắng đàm phán các điều khoản tốt hơn cho bản kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Ông Zelensky nói: "Có những việc chúng ta không thể làm được nếu thiếu người Mỹ, và có những việc không thể làm được nếu thiếu châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đưa ra một số quyết định quan trọng".

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Ukraine “không thể xoay xở” nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu. Ảnh: Radio News Hub.

Một nguồn tin từ Chính phủ Anh tiết lộ các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng.

Hiện các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ukraine cũng mong muốn tiếp tục nỗ lực để có được bảo đảm an ninh từ Mỹ, nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh vấn đề chính là tìm được điểm đồng thuận giữa lập trường của châu Âu và Ukraine với phía Mỹ.

Được biết, sau cuộc hội đàm với ba nhà lãnh đạo châu âu tại Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, vấn đề lãnh thổ của Ukraine là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Một điểm quan trọng khác là vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.

Sau cuộc gặp bốn bên tại London, ông Zelensky đã tới Brussels (Bỉ) để gặp lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu, và sẽ tiếp tục đến Italia.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP