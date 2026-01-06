Tổng thống Ukraina Zelensky cải tổ bộ máy an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiến hành một đợt điều chỉnh nhân sự quan trọng trong bộ máy an ninh và Văn phòng Tổng thống, trong bối cảnh tình hình cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho an ninh của Ukraine.

Ông Vasyl Maliuk, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Ukraine tại Kyiv trước cuộc bỏ phiếu về việc bổ nhiệm ông giữ chức vụ chính thức, ngày 7/2/2023. Ảnh: AFP.

Theo thông báo chính thức, ông Vasyl Maliuk đã rời vị trí người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Yevhenii Khmara, sĩ quan kỳ cựu của đơn vị đặc nhiệm Alpha, làm quyền Giám đốc SBU. Ông Khmara từng phục vụ trong lực lượng này từ năm 2011 và giữ chức chỉ huy từ năm 2023.

Tổng thống Zelensky cho biết ông Maliuk sẽ tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực an ninh, tập trung vào các hoạt động tác chiến được mô tả là “bất đối xứng”, đồng thời nhấn mạnh các nguồn lực cần thiết đã được bảo đảm.

Song song với thay đổi tại SBU, Tư lệnh Tình báo Quân đội Kyrylo Budanov được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống, thay ông Andriy Yermak, người rời vị trí từ cuối năm ngoái trong bối cảnh một vụ việc liên quan đến chống tham nhũng, dù không bị truy tố hay chính thức cáo buộc sai phạm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký Sắc lệnh số 20/2026, điều chỉnh thành phần nhân sự của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC). Theo nội dung văn bản, ông Kyrylo Budanov đã được bổ sung vào cơ quan này. Ảnh: UNN.

Trong lĩnh vực quốc phòng, ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Chuyển đổi số, được Tổng thống Zelensky lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, hiện chờ Quốc hội phê chuẩn. Tổng thống cho biết ông Fedorov sẽ tập trung vào công nghệ và đổi mới nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Serhiy Kyslytsia được bổ nhiệm làm cấp phó của ông Budanov, đưa một thành viên chủ chốt của đoàn đàm phán Ukraine vào bộ máy điều hành trung tâm. Một số vị trí lãnh đạo khác trong các cơ quan an ninh và lực lượng biên phòng cũng đã được thay thế, cho thấy phạm vi rộng của đợt cải tổ.

Ông Vasyl Maliuk được biết đến là người đứng sau nhiều hoạt động an ninh nổi bật của Ukraine trong những năm qua, trong đó có chiến dịch “Spiderweb” năm 2025 nhằm vào các căn cứ không quân của Nga. Việc ông rời vị trí lãnh đạo SBU đã thu hút các ý kiến khác nhau trong giới chính trị và quân sự Ukraine, song phía Tổng thống Zelenskyy khẳng định đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo và điều hành trong giai đoạn hiện nay.

Đợt cải tổ diễn ra khi Ukraine tiếp tục trao đổi với Mỹ và các đối tác châu Âu về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh trong tương lai. Nga hiện kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea, trong khi Kyiv cho rằng các hoạt động của Moscow đi kèm tổn thất lớn.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AP.