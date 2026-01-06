Thủ tướng Netanyahu: Israel và Mỹ hoàn toàn nhất trí về vấn đề Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn nhất trí về vấn đề Iran, mô tả mối quan hệ cá nhân và quan hệ đối tác Israel-Mỹ là công thức để tiếp tục những thành công của 2 bên vào năm 2026.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset), ngày 5 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Times of Israel.

Phát biểu trong cuộc họp tại Quốc hội, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Jerusalem và Washington về các vấn đề khu vực quan trọng.

Về vấn đề Iran, ông Netanyahu đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép Iran xây dựng lại ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo của mình, và chắc chắn chúng tôi sẽ không để nước này khởi động lại chương trình hạt nhân”. Ông nhấn mạnh rằng lập trường chung của Israel và Mỹ dựa trên nguyên tắc không làm giàu uranium, yêu cầu Iran xuất khẩu toàn bộ uranium đã làm giàu và đảm bảo các cơ sở hạt nhân của nước này vẫn được giám sát chặt chẽ và thường xuyên.

Những phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan đến tham vọng hạt nhân và chương trình tên lửa của Iran, vốn vẫn là những mối quan ngại an ninh trọng tâm đối với Israel và các đồng minh của nước này.

Những phát biểu của Thủ tướng Israel Netanyahu được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn “xóa sổ” chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington tuần trước.

Ông Trump cho rằng Iran “có thể đang có những hành động không đúng mực” và đang tìm cách xây dựng các cơ sở hạt nhân mới để thay thế những mục tiêu đã bị Mỹ tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, đồng thời khôi phục lại kho dự trữ tên lửa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi hy vọng họ không tìm cách xây dựng lại, bởi nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng xóa sổ”, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng của Mỹ “có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn lần trước.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một cuộc họp báo ở Mar-a-Lago, ngày 29 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết ông tin rằng Iran vẫn quan tâm tới một thỏa thuận với Washington về các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tehran từ trước tới nay luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ mục đích hòa bình, dân sự và bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Thúy Hà

Nguồn: Euronews