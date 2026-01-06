Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Súng nổ dữ dội gần dinh tổng thống Venezuela

Theo RT
(Baothanhhoa.vn) - Đài RT sáng 6/1 cho biết, binh lính và xe bọc thép đã xuất hiện tại thủ đô Caracas của Venezuela trong bối cảnh có thông tin về một âm mưu đảo chính.

Nhiều tiếng súng nổ vang lên bên ngoài cung điện Miraflores ở Caracas, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh lính vũ trang và xe bọc thép bên ngoài các tòa nhà chính phủ.

Cũng có thông tin về các vụ nổ và việc kích hoạt súng phòng không. Hãng tin AFP, dẫn nguồn tin từ Venezuela, cho biết “tình hình đang được kiểm soát”.

Các nguồn tin của AFP cho biết thêm, lực lượng an ninh đã nổ súng đáp trả các máy bay không người lái không xác định bay trên bầu trời Miraflores.

Quân đội đã được huy động sau khi biệt kích Mỹ bắt giữ tổng thống Maduro và vợ ông, Cilia Flores, hôm 3/1 và đưa họ đến New York, nơi cả hai bị truy tố về tội buôn bán ma túy. Đồng minh thân cận của Maduro, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời. Bà lên án chiến dịch của Mỹ là một “cuộc tấn công đế quốc”.

Hôm 5/1, khi bị đưa ra trước thẩm phán Mỹ, ông Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là “tù binh chiến tranh”. Ngoại trưởng Venezuela, Yvan Gil cho biết Mỹ đã phát động “một cuộc chiến tranh thuộc địa” để cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Theo RT

