Đan Mạch cảnh báo kịch bản Mỹ kiểm soát Greenland bằng vũ lực, có thể làm sụp đổ NATO

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mới đây cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland bằng biện pháp quân sự sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới trật tự an ninh xuyên Đại Tây Dương hình thành sau Thế chiến II, đồng thời đe dọa sự tồn tại của NATO.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: AP.

Trong một bài phát biểu bà Frederiksen cho biết, Copenhagen coi những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “cần kiểm soát Greenland” là vấn đề phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực.

Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể làm ngơ trước những phát biểu đó. Nếu một quốc gia thành viên NATO sử dụng vũ lực chống lại một thành viên khác, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho liên minh này, kéo theo những hệ lụy sâu rộng đối với an ninh toàn cầu thời hậu Thế chiến II”. Bà Frederiksen cho biết chính phủ Đan Mạch đang nỗ lực ngăn chặn mọi kịch bản leo thang liên quan Greenland, đồng thời khẳng định đã trao đổi rõ ràng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả công khai lẫn riêng tư, rằng Copenhagen coi các sức ép nhằm vào Greenland là “không thể chấp nhận được”.

Đan Mạch bác bỏ hoàn toàn khả năng Greenland bị Mỹ “tiếp quản chỉ sau một đêm”. Ảnh: Reuters.

Cùng quan điểm, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bác bỏ hoàn toàn khả năng hòn đảo này bị Mỹ “tiếp quản chỉ sau một đêm”, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt những phát ngôn mang tính áp đặt. Ông nhấn mạnh rằng các lời đe dọa hay bàn luận về sáp nhập “không có chỗ đứng trong quan hệ giữa những đối tác”.

Ông Nielsen khẳng định: “Greenland sẵn sàng đối thoại, nhưng phải thông qua các kênh phù hợp và trên cơ sở luật pháp quốc tế, chứ không phải những tuyên bố thiếu tôn trọng trên mạng xã hội. Greenland là nhà của chúng tôi và sẽ tiếp tục như vậy”.

Những phản ứng này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tái khẳng định mong muốn Washington kiểm soát Greenland, với lý do “mục đích quốc phòng”.

Trước tình hình này, nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch và Greenland. Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/1 tái khẳng định cam kết bảo vệ các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt khi liên quan tới một quốc gia thành viên. Anh và Đức cũng nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân trên đảo và Vương quốc Đan Mạch quyết định.

Các tuyên bố đồng loạt từ Copenhagen, Nuuk và các đối tác châu Âu cho thấy vấn đề Greenland đang trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự gắn kết nội khối phương Tây và nền tảng an ninh xuyên Đại Tây Dương trong giai đoạn mới.

Thu Uyên

Nguồn: AP News, Reuters.