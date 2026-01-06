HĐBA LHQ họp khẩn, thảo luận về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela

Sáng 5/1 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và Nicolás Maduro cùng phu nhân, một động thái đã gây chấn động khu vực và toàn thế giới. Tại phiên họp, cả các đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ đã đồng loạt bày tỏ quan ngại và phản đối chiến dịch quân sự táo bạo của Washington.

HĐBA LHQ tổ chức phiên họp khẩn, thảo luận về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, vụ việc đang khiến Venezuela đối mặt với tương lai bất ổn nghiêm trọng, gây ra những hậu quả khó lường đối với khu vực. Tổng thư ký Guterres cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các quy tắc của luật pháp quốc tế không được tôn trọng trong hành động quân sự của Mỹ, cảnh báo tiền lệ nguy hiểm đối với quan hệ quốc tế trong tương lai.

Đại sứ Venezuela Samuel Moncada kêu gọi LHQ có hành động cụ thể hơn, yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông Nicolas Maduro và phu nhân. Ông cảnh báo rằng nếu việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia và đe dọa sử dụng vũ lực tiếp tục bị dung thứ, thế giới sẽ phải đối mặt với một trật tự quốc tế đầy bất ổn.

Tại phiên họp, đại diện Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác, trong đó có Cuba và Colombia, cũng đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, kêu gọi nước này trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro, tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nhấn mạnh Mỹ không thể tự cho mình quyền phán xét, xâm nhập và trừng phạt các quốc gia khác bất chấp luật pháp quốc tế và nguyên tắc không can thiệp.

Trong khi đó, dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó từng ủng hộ việc bắt giữ ông Maduro, song đại diện Pháp tại LHQ lại đưa ra quan điểm thận trọng hơn. Phó Đại sứ Pháp Jay Dharmadhikari cảnh báo rằng bất kỳ hành động vi phạm luật pháp quốc tế nào của các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đều làm xói mòn nền tảng của trật tự quốc tế, đồng thời cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đi ngược lại nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp và nguyên tắc không sử dụng vũ lực.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nói rằng không có cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này và Mỹ không chiếm đóng một quốc gia nào. Theo ông Waltz, đây là một chiến dịch thực thi pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, tại phiên xét xử cùng ngày ở New York, Tổng thống Maduro đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ, khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

Trong lúc này, tại Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Venezuela đứng đầu cơ quan hành pháp.

Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại thủ đô Caracas, ngày 5/1. Ảnh: EPA.

Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia, bà Rodríguez bày tỏ “nỗi đau trước những tổn thất mà người dân Venezuela phải gánh chịu sau một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Tổ quốc”, đồng thời cáo buộc Tổng thống Maduro và bà Flores đang bị giam giữ như “con tin” tại Mỹ. Bà nhấn mạnh mục tiêu đưa Venezuela đến đúng vị thế lịch sử của một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập, cũng như bảo đảm một chính phủ mang lại phúc lợi xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Ngọc Liên

Nguồn: AP/Telesur