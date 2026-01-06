Sân bay Changi của Singapore đón lượng khách kỷ lục trong năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, năm 2025, sân bay Changi đã phục vụ khoảng 70 triệu lượt hành khách - mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục 68,3 triệu lượt khách ghi nhận năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt ngành hàng không toàn cầu.

Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu ngày 5/1, Quyền Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siow cho biết việc lưu lượng hành khách tăng cao cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không sau đại dịch COVID-19. Trước đó, trong năm 2024, sân bay này phục vụ 67,7 triệu lượt khách.

Theo ông Siow, lượng hành khách tới Changi tăng cao cho thấy quyết định đúng đắn của Chính phủ Singapore khi nối lại kế hoạch xây dựng Nhà ga số 5 (T5) của Sân bay Changi - dự án vốn bị tạm dừng trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm giới thiệu tương lai của nhà ga T5, ông cho biết Tập đoàn Sân bay Changi (CAG) sẽ phát hành gói thầu xây dựng phần kết cấu bên trên mặt đất của T5 trong vài tuần tới.

Ông Siow nhấn mạnh quyết định xây dựng T5 thể hiện niềm tin vào tương lai của Singapore và năng lực của quốc gia trong việc giữ vững vị thế trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Theo ông Siow, T5 - dự kiến đi vào hoạt động vào giữa thập niên 2030, sẽ đại diện cho tương lai của ngành hàng không Singapore, với thiết kế áp dụng nhiều công nghệ, đẩy mạnh tự động hoá và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các phương tiện tự hành và robot đang được thử nghiệm cho những khâu sử dụng nhiều lao động như xử lý hành lý và hàng hóa.

AI cũng sẽ được ứng dụng trong lập kế hoạch bay, nâng cao dịch vụ hành khách và ứng phó nhanh với các gián đoạn trong hoạt động sân bay, chẳng hạn do điều kiện thời tiết thay đổi.

Nhà ga mới sẽ hướng tới phát triển bền vững, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững và vận hành hoàn toàn bằng điện.

Ngoài ra, với phương châm lấy hành khách làm trung tâm, thiết kế của T5 tích hợp ý kiến từ hành khách, hãng hàng không và các đơn vị thuê mặt bằng, thể hiện trong cách bố trí phòng chờ và không gian bán lẻ.

Hành khách sẽ có hành trình liền mạch từ khu vực xuất nhập cảnh đến cửa lên máy bay, kèm theo các gợi ý cá nhân hóa về ăn uống, mua sắm và trung chuyển.

Theo ông, dù là nhà ga có quy mô lớn hơn, T5 được thiết kế nhằm giảm quãng đường di chuyển, giúp hành khách nối chuyến nhanh hơn. Bên cạnh đó, dự án cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, vận hành hệ thống và phát triển bền vững, hướng tới thu hút lao động trẻ.

Bên cạnh đó, Triển lãm “T5 In The Making,” diễn ra tại khu vực đến của Nhà ga 3 từ ngày 6/1 đến tháng 3, sẽ giới thiệu quá trình hình thành, tầm nhìn, quy hoạch và thiết kế của T5, do Bộ Giao thông, Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore và CAG phối hợp tổ chức.

Khi hoàn thành, T5 sẽ nâng công suất phục vụ của Sân bay Changi thêm hơn 55%, từ 90 triệu lên 140 triệu lượt khách mỗi năm. Hành khách tại T5 có thể di chuyển tới Nhà ga T2 trong vòng 4 phút thông qua tuyến kết nối ngầm mới, với tàu điện tự động hoạt động mỗi 4-8 phút.

Trong khi đó, ông Ong Chee Chiau, Giám đốc điều hành Changi East của CAG, cho biết sân bay sẽ mời thầu xây dựng công trình chính của T5 “trong khoảng 1 năm tới,” đồng thời đang triển khai các gói thầu cho hệ thống xử lý hành lý và hệ thống tàu điện tự động./.

Theo TTXVN