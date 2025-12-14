Tổng thống Trump tuyên bố trả đũa sau vụ binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria

Ngày 13/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công tại miền Trung Syria, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại quốc gia này.

Tổng thống Trump tuyên bố trả đũa sau vụ binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ đáp trả”, đồng thời mô tả đây là một “cuộc tấn công kinh hoàng” do IS thực hiện. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết ba người Mỹ khác bị thương hiện trong tình trạng ổn định, “có tiến triển tích cực”.

Theo các nguồn tin Mỹ, vụ tấn công xảy ra tại khu vực có lực lượng Mỹ hiện diện trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố. Đây là những thương vong đầu tiên của Mỹ tại Syria kể từ các biến động chính trị lớn trong năm qua, làm dấy lên lo ngại về mức độ bất ổn an ninh gia tăng tại khu vực. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hình thức tấn công cũng như phản ứng cụ thể mà Washington dự kiến triển khai.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vụ việc xảy ra khi các binh sĩ Mỹ “đang tiến hành cuộc gặp với một nhà lãnh đạo chủ chốt” nhằm hỗ trợ hoạt động chống khủng bố. Theo CENTCOM, một tay súng IS đơn độc đã tiến hành phục kích, khiến ba người Mỹ thiệt mạng và ba binh sĩ khác bị thương; đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria cho biết nhiều binh sĩ Syria và Mỹ đã bị thương trong một vụ nổ súng nhằm vào phái đoàn quân sự chung tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria. Đây được coi là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một phái đoàn quân sự chung kể từ khi các lực lượng do người Hồi giáo lãnh đạo lật đổ Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad hồi tháng 12 năm ngoái, đồng thời đánh dấu một diễn biến an ninh nghiêm trọng trong bối cảnh Damascus và Washington đang khởi động tiến trình nối lại quan hệ.

Liên quan vụ việc, Bộ Nội vụ Syria cho biết đã cảnh báo liên minh do Mỹ dẫn đầu về nguy cơ phiến quân IS xâm nhập. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Nội vụ Anwar al-Baba nói rằng cơ quan an ninh nội bộ Syria từng đưa ra cảnh báo đối với các lực lượng đồng minh tại khu vực sa mạc, song “các lực lượng liên minh quốc tế đã không lưu ý đầy đủ”. Theo ông, vụ việc xảy ra tại khu vực không nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Syria; nhà chức trách đang xác minh liệu đối tượng tấn công có liên hệ trực tiếp với IS hay chỉ theo hệ tư tưởng của nhóm này.

Binh sĩ Mỹ tại Syria. Ảnh: CBC

Ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên Mỹ về Syria, đã lên án vụ tấn công, bày tỏ “đau buồn trước sự mất mát của các quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ dũng cảm”, đồng thời chúc các binh sĩ Syria bị thương sớm bình phục. Ông nhấn mạnh Mỹ “vẫn cam kết đánh bại chủ nghĩa khủng bố cùng các đối tác Syria”.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Syria tiếp tục phức tạp, khi các nhóm vũ trang cực đoan vẫn tiến hành nhiều hoạt động chống lại lực lượng địa phương và quốc tế. Mỹ hiện duy trì lực lượng tại đông bắc Syria trong khuôn khổ nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm hỗ trợ lực lượng do người Kurd dẫn đầu tại khu vực.

Lê Hà.

Nguồn:Reuters