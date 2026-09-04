Tổng thống Trump bất ngờ chọn quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 bất ngờ bổ nhiệm ông Adam Telle, quan chức phụ trách hoạt động công trình dân dụng của Công binh Lục quân Mỹ, giữ chức quyền Bộ trưởng Lục quân, thay ông Dan Driscoll vừa từ chức.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Adam Telle làm quyền Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Ảnh Bloomberg.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Ông Adam Telle, Trợ lý Bộ trưởng Lục quân phụ trách Công trình dân dụng, sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Lục quân, có hiệu lực ngay lập tức. Ông ấy là một người yêu nước lớn và được mọi người tôn trọng”.

Việc lựa chọn ông Telle được đánh giá là quyết định khác thường khi Tổng thống Trump bỏ qua Thứ trưởng Lục quân Michael Obadal, quan chức dân sự cấp cao thứ hai của quân chủng và theo thông lệ sẽ tiếp quản vị trí này khi chức Bộ trưởng bỏ trống. Hải quân Mỹ cũng đang do quyền Bộ trưởng Hung Cao điều hành trong nhiều tháng, dù ông là quan chức dân sự cấp phó đã được phê chuẩn.

Ông Telle thay thế ông Driscoll, người được đánh giá cao nhờ những nỗ lực hiện đại hóa Lục quân nhưng được cho là có nhiều bất đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về định hướng tương lai của quân chủng.

Ông Driscoll thông báo từ chức hồi đầu tuần sau nhiều tháng xuất hiện đồn đoán về khả năng ông rời Lầu Năm Góc do những căng thẳng với ông Hegseth. Việc ông Driscoll từ chức là diễn biến mới nhất trong một loạt vụ sa thải và từ chức ở cả lực lượng quân nhân và đội ngũ dân sự tại Lầu Năm Góc. Tháng 4, Tư lệnh Lục quân, Tướng Randy George, cũng bị buộc phải rời vị trí.

Hiện chưa rõ ai sẽ được Tổng thống Trump đề cử chính thức cho vị trí Bộ trưởng Lục quân.

Ông Telle được bổ nhiệm sau khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll từ chức ngày 31/8, sau khoảng 18 tháng tại nhiệm. Ảnh: Japantimes.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nhanh chóng lên tiếng ủng hộ ông Telle, mô tả quan chức này là “người mạnh mẽ và cực kỳ thông minh”, đồng thời cho rằng ông sẽ “ngay lập tức trở thành một tài sản” của Lục quân.

Ông Telle được Thượng viện phê chuẩn vào tháng 8 năm ngoái để phụ trách lĩnh vực công trình dân dụng của Lục quân. Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Quốc hội, từng là Chánh Văn phòng của Thượng nghị sĩ Bill Hagerty thuộc đảng Cộng hòa, bang Tennessee.

Thanh Giang

Nguồn: Fox News, Politico.