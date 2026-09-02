Tổng thống Trump đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao giữ chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Bộ Hải quân Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng đồng thời hối thúc Thượng viện phê chuẩn quyết định này “ngay lập tức”.

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Tổng thống Trump đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Ảnh: NY Post.

Tổng thống Trump cho biết: “Tôi rất vui mừng khi đề cử ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân tiếp theo. Chúng ta cần những người như ông Hùng lãnh đạo Hải quân và Thủy quân lục chiến, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn ông ấy để đảm bảo rằng lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến của chúng ta mãi là lực lượng xuất sắc nhất thế giới”.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, bốn tháng sau khi cựu Bộ trưởng Hải quân John C. Phelan rời vị trí trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ông Hùng Cao đã thay thế ông Phelan và giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân từ tháng 4. Trước đó, ông giữ chức Thứ trưởng Hải quân từ tháng 10/2025. Khác với vị tiền nhiệm chưa từng phục vụ quân ngũ, ông Hùng Cao có 25 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ với tư cách sĩ quan tác chiến đặc biệt, từng chiến đấu cùng lực lượng SEAL và biệt kích tại Iraq và Afghanistan.

Ông Hùng Cao phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Ảnh: Reuters.

Động thái đề cử diễn ra đúng thời điểm chính quyền Mỹ vấp phải nhiều sự chỉ trích từ phe Dân chủ tại Quốc hội về việc sử dụng lực lượng hải quân quá mức. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Hùng Cao sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí đứng đầu Bộ Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ trong thời điểm lực lượng này chịu sức ép lớn về hoạt động triển khai nhân lực và khả năng duy trì sức mạnh trên nhiều mặt trận.

Ở Mỹ, Bộ Hải quân là một trong ba “Bộ quân sự” trực thuộc Bộ Chiến tranh. Hai bộ còn lại là Bộ Lục quân và Bộ Không quân. Bộ Hải quân chịu trách nhiệm tổ chức, huấn luyện và trang bị cho hai lực lượng: Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Thanh Giang

Nguồn: Firstpost.