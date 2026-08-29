Tổng thống Putin: 30 quốc gia đề xuất hợp tác đổi mới sáng tạo với Nga

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn “Những ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới” diễn ra thành phố Nizhny Novgorod ngày28/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ khoảng 30 quốc gia, trong đó có các nước châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ khoảng 30 quốc gia. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Putin nhận định các dự án này có thể mở ra những cơ hội mới cho các ngành công nghiệp và các khu vực của Nga, đồng thời góp phần mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh thế giới đang phát triển nhanh chóng, với sự trao đổi ngày càng rộng rãi về ý tưởng và tri thức. Theo nhà lãnh đạo Nga, những đề xuất nhận được cho thấy có những ý tưởng cụ thể về hướng phát triển trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, ông Putin cũng yêu cầu tính đến kinh nghiệm thực tế của các binh sĩ và sĩ quan Nga trong quá trình nghiên cứu, phát triển các công nghệ dân sự và quân sự mới. Ông cho rằng kinh nghiệm tích lũy trong hoạt động quân sự có thể được vận dụng để phát triển các công nghệ phục vụ cả lĩnh vực quốc phòng và dân sự.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho rằng những thách thức mới đòi hỏi cách tiếp cận sáng tạo, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ thanh niên, y tế và các lĩnh vực có ý nghĩa đối với đời sống người dân.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga cần xây dựng nền tảng cho các thế hệ tương lai, củng cố chủ quyền và nâng cao đời sống người dân. Ông cũng kêu gọi thúc đẩy nhu cầu dài hạn đối với các sản phẩm và công nghệ được phát triển, sản xuất trong nước, qua đó hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển những năng lực cần thiết cho tương lai.

Diễn đàn “Những ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới” do Cơ quan Sáng kiến Chiến lược Nga tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, đại diện các tổ chức xã hội và cơ quan chính phủ nhằm thảo luận các dự án trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ và xã hội.

Bích Hồng

Nguồn: RT, APT