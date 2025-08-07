Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau “trong những ngày tới”

Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, Yury Ushakov, cho biết đã đạt được thỏa thuận để Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin “trong những ngày tới”, đồng thời cho biết các bên đang tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Ảnh: Moscowtimes.

Ông Yury Ushakov cho biết thêm khó có thể nói công tác chuẩn bị sẽ mất bao lâu, nhưng mục tiêu là cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới.

Hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “khả năng cao” hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau “rất sớm” để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Yury Ushakov cho biết: “Chúng tôi hiện đang làm việc với các đồng nghiệp Mỹ để hoàn thiện các chi tiết và địa điểm tổ chức cuộc gặp”, đồng thời cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp đã được thống nhất và sẽ sớm được tiết lộ.

Moscow hiện vẫn chưa phản hồi đề xuất do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra trước đó về cuộc hội đàm 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

TD (theo RIA, CNN)