Tổng thống Nga ủng hộ dự án phát triển toàn diện Khu vực Bắc Cực và tuyến Đường biển phương Bắc

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp quan trọng với ông Andrey Chibis, Thống đốc tỉnh Murmansk kiêm Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Nhà nước về “Đường biển phương Bắc và Bắc Cực”, nhằm thảo luận về dự án phát triển toàn diện Khu vực Bắc Cực và Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thống đốc tỉnh Murmansk Andrei Chibis thảo luận về một dự án phát triển tổng thể dành cho khu vực Bắc Cực. Ảnh: Kremlin.ru.

Tại cuộc gặp, ông Chibis nhấn mạnh rằng phát triển Bắc Cực ngày nay quan trọng với Nga tương tự như sự phát triển ngành không gian với Liên Xô trước đây, với câu nói nổi tiếng: “Bắc Cực – không gian mới”. Theo ông, đây có thể trở thành “ý tưởng quốc gia” với tầm quan trọng lớn về kinh tế và an ninh. Đề xuất dự án toàn diện được xây dựng sau chỉ đạo của Tổng thống, dựa trên các kết quả của Diễn đàn Bắc Cực Quốc tế hồi tháng 3 năm nay tại Murmansk.

Ông Chibis cũng báo cáo với tổng thống Putin rằng đầu tư vào các dự án phát triển Bắc Cực và Đường biển phương Bắc hiện đã đạt mức 35 nghìn tỷ rúp (khoảng 500 tỷ USD), giúp gia tăng lượng hàng hóa vận chuyển qua Đường biển phương Bắc đến năm 2035. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ sụt giảm luồng hàng hóa sau năm 2035 do các mỏ tài nguyên hiện tại có thể cạn kiệt. Vì vậy, ông nhấn mạnh cần sớm phát triển nguồn hàng mới và xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả để duy trì vị thế dẫn đầu của Nga tại khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đề xuất của ông Chibis, khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực đối với sự phát triển kinh tế, an ninh và vị thế quốc tế của Nga trong tương lai.

Đầu tư vào các dự án phát triển Bắc Cực và Đường biển phương Bắc hiện đã đạt mức 35 nghìn tỷ rúp (khoảng 500 tỷ USD). Ảnh: Telegraf.

Nhà lãnh đạo Nga Putin cũng lưu ý đến vai trò quan trọng của Đường biển phương Bắc trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường liên kết kinh tế giữa các vùng miền. Ông cam kết chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư và hỗ trợ mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự thịnh vượng lâu dài của Nga.

Đường biển phương Bắc được xem là tuyến vận tải chiến lược giúp Nga kết nối các vùng miền Bắc với các thị trường toàn cầu, đồng thời tăng cường an ninh và chủ quyền vùng Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và sự gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực này.

Ngọc Liên

Nguồn: Vedomosti/kp.ru.