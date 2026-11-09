Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Iran, dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung quốc và Nga

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Nhà Trắng vào cuối ngày 9/11 theo giờ địa phương, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Tổng thống Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Iran, dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung quốc và Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Nhà Trắng vào cuối ngày 9/11 theo giờ địa phương, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Tin liên quan:

Tổng thống Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Iran, dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung quốc và Nga

Theo lịch trình Nhà Trắng, cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed sẽ được tiến hành kín. Trước đó ông Sheikh Mohammed tuyên bố rằng các nỗ lực trung gian hòa giải của Qatar giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục, và chính phủ Mỹ vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các báo cáo trước đó của Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã tham gia thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trong hai tuần qua, duy trì liên lạc gần như hàng ngày với Thủ tướng Qatar và các nhà trung gian hòa giải khác. Theo kế hoạch, ông Vance cũng dự kiến hội đàm với nhà lãnh đạo Qatar trong ngày 9/11 theo giờ địa phương. Doha hiện đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran, chuyển tải các đề xuất và tìm cách thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các điều khoản chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Đáng chú ý, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh với Iran. Phát biểu với các phóng viên tại West Palm Beach, bang Florida, ông Trump nói: “Tôi nghĩ một trong những cuộc gặp sẽ là với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều đó sẽ rất đáng chú ý”. Ông cho biết các bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có phi hạt nhân hóa. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Iran và đang đạt kết quả tốt, bởi như các bạn biết, tất cả những gì chúng tôi cần làm là siết chặt nguồn cung của nước này”.

Trong khi đó, một quan chức thuộc hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 9/11 đã nói với đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran rằng, dòng chảy dầu qua tuyến đường phía nam ở eo biển Hormuz, nơi diễn ra hoạt động chuyển dầu giữa các tàu dưới sự hộ tống của hải quân Mỹ, đã bị “ngừng hoàn toàn”.

Ngày 28 tháng 2, Iran siết chặt kiểm soát eo biển, ngăn chặn việc đi lại an toàn của các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ sau các cuộc tấn công chung của hai nước vào lãnh thổ Iran. Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này.

Thanh Vân

Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Iran #Tổng thống mỹ donald trump #Ngoại giao #Qatar #Thảo luận #Tổng thống nga vladimir putin #nỗ lực #Thủ tướng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tham vọng AI của Ấn Độ và cái giá 105 tỷ USD

Tham vọng AI của Ấn Độ và cái giá 105 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đua toàn cầu xây dựng hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, với hàng tỷ USD được các chính phủ và tập đoàn công nghệ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Từ Mỹ, Trung Quốc đến Đông Nam Á và Ấn Độ, những cơ sở này đang trở thành nền...
Quốc hội Serbia khóa mới họp phiên đầu tiên ngày 17/11

Quốc hội Serbia khóa mới họp phiên đầu tiên ngày 17/11

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Serbia khóa mới sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào lúc 10 giờ ngày 17/11 tại thủ đô Belgrade, mở đầu tiến trình kiện toàn cơ quan lập pháp và chuẩn bị thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 25/10.
Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp: Tìm “tiếng nói chung” cho Ukraine, AI và cấu trúc an ninh Châu Âu

Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Pháp: Tìm “tiếng nói chung” cho Ukraine, AI và cấu trúc an ninh Châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/11, Ngoại trưởng các nước G7 chính thức bước vào hội nghị tại Paris trong một thời điểm ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sự kiện tập trung giải bài toán xung đột Ukraine, nguy cơ bùng nổ căng thẳng với Iran, đồng thời định hình lại vị thế của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh