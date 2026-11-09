Tổng thống Mỹ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao với Iran, dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung quốc và Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Nhà Trắng vào cuối ngày 9/11 theo giờ địa phương, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran chưa đạt tiến triển đáng kể.

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Theo lịch trình Nhà Trắng, cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed sẽ được tiến hành kín. Trước đó ông Sheikh Mohammed tuyên bố rằng các nỗ lực trung gian hòa giải của Qatar giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục, và chính phủ Mỹ vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các báo cáo trước đó của Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã tham gia thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn mới và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trong hai tuần qua, duy trì liên lạc gần như hàng ngày với Thủ tướng Qatar và các nhà trung gian hòa giải khác. Theo kế hoạch, ông Vance cũng dự kiến hội đàm với nhà lãnh đạo Qatar trong ngày 9/11 theo giờ địa phương. Doha hiện đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran, chuyển tải các đề xuất và tìm cách thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các điều khoản chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Đáng chú ý, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh với Iran. Phát biểu với các phóng viên tại West Palm Beach, bang Florida, ông Trump nói: “Tôi nghĩ một trong những cuộc gặp sẽ là với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều đó sẽ rất đáng chú ý”. Ông cho biết các bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có phi hạt nhân hóa. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Iran và đang đạt kết quả tốt, bởi như các bạn biết, tất cả những gì chúng tôi cần làm là siết chặt nguồn cung của nước này”.

Trong khi đó, một quan chức thuộc hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 9/11 đã nói với đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran rằng, dòng chảy dầu qua tuyến đường phía nam ở eo biển Hormuz, nơi diễn ra hoạt động chuyển dầu giữa các tàu dưới sự hộ tống của hải quân Mỹ, đã bị “ngừng hoàn toàn”.

Ngày 28 tháng 2, Iran siết chặt kiểm soát eo biển, ngăn chặn việc đi lại an toàn của các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ sau các cuộc tấn công chung của hai nước vào lãnh thổ Iran. Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này.

Thanh Vân